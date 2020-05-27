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27 мая 2020, среда, 13:05 47
Кабмин 2020-05-27T13:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин включил Панаму в перечень офшорных зон

Кабмин включил Панаму в перечень офшорных зон

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Офшоры, Офшор
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров включил в перечень офшорных зон Панаму. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабмина №143 от 23 февраля 2011 года "Об отнесении государств в перечень офшорных зон".

Панама добавлена в раздел "Центральная Америка".

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен представить программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на заседании 27 мая. Заседание началось в 12:00 и проходит под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для СМИ заседание проходит в режиме видеотрансляции.

Также Кабинет Министров Украины на заседании 20 мая принял два постановления по перечню мероприятий, необходимых для стабилизации ситуации в энергетическом секторе, утвержденных Антикризисным энергетическим штабом. 

Ранее регистратор офшорных компаний в Панаме подал в суд на Netflix.

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