Бойко в Луганской области рассказал, как правительство оставило предприятия один на один с кризисом

Ключевая проблема, с которой сталкивается реальный сектор экономики - отсутствие государственной поддержки в условиях кризиса. Обещанные кредиты под низкий процент пока остаются только на бумаге. Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил во вторник, 26 мая, в ходе рабочей поездки в Луганскую область, в рамках которой он посетил несколько предприятий региона, информирует портал партии ОП-ЗЖ.

Юрий Бойко подчеркнул, что правительству нужно прекратить рисовать какие-то красочные презентации, а предпринять реальные шаги по поддержке экономики, как это происходит в других странах.

"Сейчас ничего не делается для поддержки реального сектора экономики и промышленности. Я сегодня разговаривал с представителями предприятий, так вот, по разрекламированной правительством программе кредитования "5-7-9%", кредитов не дают, а предлагают под 18%. По этой программе на всю страну выдано кредитов где-то на 280 млн грн. Сравните с другими странами: Польша направляет в экономику 45 млрд евро, Франция - 50 млрд, Германия - 196 млрд. Каждая страна занимается поддержкой своего производителя, у нас идут только разговоры", - отметил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя.

Парламентарий подчеркнул, что сегодня также нужен реальный пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса.

"Предпринимателям, которые работают в сфере услуг, и которые особенно пострадали в период карантина, нужно давать поддержку. Это должны быть беспроцентные кредиты, финансирование из Фонда по безработице, налоговые каникулы. Вместо этого приняли закон №1210, и президент, к сожалению, на днях его подписал. Данный закон ухудшает и ужесточает работу налоговой, в частности и по малому бизнесу. А эти люди смогли сохранить рабочие места, и их надо сегодня поддержать", - сказал Юрий Бойко.

В первом квартале 2020 г. убытки предприятий составили 204,8 млрд грн. и выросли по сравнению с аналогичным периодом почти в 5 раз. 40,8% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-марте 2019 г. таких было 27,2%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"У большинства граждан нет финансовой подушки безопасности. Люди живут от зарплаты до зарплаты. У нас около 2 млн безработных, но увеличенное пособие по безработице, разрекламированное правительством, получили аж 26 тысяч человек. Это ничего. Правительству нужно прекратить болтовню и предоставить реальную поддержку отечественным производителям, поддержать и защитить людей", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также в ходе поездки Юрий Бойко посетил больницы в Рубежном и Сватово, куда оппозиционеры передали необходимую помощь.