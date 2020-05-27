Порошенко ловко "ушел" от ГБР на выставке своих картин. Активисты на страже карантина

Вслед за Киевом столичная область запустила общественный транспорт. Результат тот же - маршрутки ездят полупустые . Пассажиров мало.

Аналогичная ситуация и на второй день работы киевского метро - пассажиров в 5 раз меньше, чем до карантина.Так зачем же вы закрывали транспорт, если на нем и так никто не ездит?



А вот пробки в Киеве не ослабевают(



Еще бы - за 6 лет Кличко не открыл ни одной станции метро, а вместо новых транспортных развязок построил "хрустальный мост", который вечно ломается.



Госбюро расследований вызвало сегодня на срочный допрос Порошенко. Это новое дело о контрабанде 43 картин из его коллекции. Речь идет о дорогостоящих работах Айвазовского, Бенуа, Левитана. Здесь детали. Порошенко допрос, как обычно, прогулял. Вместо этого он пошел в музей Гончара, где устроил закрытый показ свой картинной коллекции для пары журналистов.

ГБР увидело это по ТВ и бросилось в музей вручать повестку, но того и след простыл. Застали лишь его жену Марину и повестку вручили ей, чтоб она передала мужу.

Детективам ГБР работники музея не показали картины Порошенко - не пустили их в комнату, мол нет разрешения собственника или санкции суда. Порошенковцы даже вызвали полицию, но та развела руками - не могут мешать ГБРу.



Вообщем, в запасе у ГБР остался силовой привод Порошенко на допрос. И еще одно новое дело - по записи разговора с Байденом.



Пока власти рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом, Госстат засекретил причины смерти людей на карантине. То есть теперь статистику никак нельзя проверить. Остается верить на слово либо сомневаться)



Шмыгаль разрешил волонтерам проверять соблюдение карантина. Теперь любой безработный тип сможет вам делать замечание, что у вас не так маска надета, вы не соблюдаете дистанцию или "неправильно" посещаете магазин/ресторан. Вам было мало наглых "активистов"? Правительство добавило им прав.



США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции. Они должны быть использованы для "предотвращения разработки биооружия". Здесь полный официальный список лабораторий. Пока без адресов, но с ЕДРПОУ.



Дождить будет всю эту и даже следующую неделю. И немного потеплеет.