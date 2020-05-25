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  • В Украине обнаружили секретные американские биолаборатории с патогенами, способными уничтожить миллионы людей
25 мая 2020, понедельник, 21:18 140
Общество 2020-05-25T22:45:01+03:00
Українські Новини
В Украине обнаружили секретные американские биолаборатории с патогенами, способными уничтожить миллионы людей

В Украине обнаружили секретные американские биолаборатории с патогенами, способными уничтожить миллионы людей

Елизавета Кесельман
ТСН, Лаборатория, Лаборатория США, Патогены

В Украине обнаружили серетные биолаборатории, которые находятся под покровительством американского Пентагона еще с 1990-х годов. В них хранятся сверхагрессивные патогены, способные уничтожить миллионы людей. Об этом передает ТСН в экслюзивном выпуске. 

Отмечается, что журналисты ТСН первые представители СМИ, которым удалось попасть в один из засекреченных объектов, где ему показали пробирки с образцами смертоносных бактерий и рассказали, чем в условиях пандемии занимаются микробиологи, которых финансирует правительство США.

Место, куда удалось проникнуть корреспонденту - референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ) третьего уровня защиты. Чтобы пройти туда, телеканалу пришлось договариваться с уполномоченными лицами и партнерами из США в течении нескольких недель.

В учреждении есть возбудители сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, листериоза. Возбудители хранятся в специальном холодильнике при температуре -20 градусов - в таких условиях они никому не угрожают.

В лаборатории определяют, есть ли возбудители опасных болезней в пробах, присланных со всей Украины. Основная задача учреждения - распознать эпидемию на раннем этапе. Поступившие образцы сотрудники сравнивают с эталонными из коллекции лаборатории.

На сотрудниках надеты защитные костюмы, работают они в двух парах перчаток, одну из которых, внешнюю, оставляют в лабораторном боксе. В лаборатории полностью замкнутая система водоснабжения и водоотведения. И даже воздух не выходит из помещений, где проводят исследования.

Как говорится в сюжете, в 1990-х США, опасаясь, что штаммы опасных микроорганизмов попадут в руки террористов, решили профинансировать украинские лаборатории. В начале 2000-х американское Минобороны и МОЗ Украины подписали соглашение об ограничении циркуляции опасных патогенов. Так возникла совместная программа уменьшения биологической угрозы. Интересно, что в составе делегации, подписавшей документ, был будущий президент США Барак Обама.

 

США выделили Украине больше 200 миллионов долларов. То, что помощь идет через военное ведомство США, в Штатах объясняют желанием помочь бывшим союзным республикам контролировать или уничтожить биологическое оружие.

Представители США утверждают, что только украинская власть решает, какие исследования проводить в лабораториях, и руководит ими сама.

Как сообщали Українські Новини, в США застрелили доктора, который был близок к важным заключениям о коронавирусе.

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