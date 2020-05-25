Бывшему заместителю Кличко Слончаку отменили ночной домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил для бывшего заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, подозреваемого в нападении на патрульного полицейского, меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Прокуратура просила усилить (меру пресечения) до круглосуточного домашнего ареста, а защита просила отменить. В конце концов Апелляционный суд установил ему личное обязательство", - сообщила спикер.

По ее словам, на данный момент все необходимые следственные действия по делу проведены, следствие на завершающей стадии.

Ожидаются заключения экспертизы.

Как сообщали Українськi Новини, Владимира Слончака подозревают в нападении на патрульного полицейского.

Правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось. Ранее Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. А Слончак заявил, что это полицейские вели себя вызывающе.

Прокуратура была намерена просить суд избрать круглосуточный домашний арест как меру пресечения для бывшего замглавы КГГА Владимира Слончака.