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25 мая 2020, понедельник, 16:26 45
Экономика 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
В Днипровской области глава лабцентра подделывал ПЦР-тесты на COVID-19

В Днипровской области глава лабцентра подделывал ПЦР-тесты на COVID-19

Ольга Фандорина
Днепропетровская область, Подделка, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Главу лабораторного центра в Днепропетровской области Александра Штепу уволили из-за подозрения в искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщает облгосадминистрация.

"В лабораторном центре Днепра на днях работали комиссии Минздрава и правоохранительных органов по проверке его деятельности. Причиной расследования стало подозрение в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19. В результате работы комиссий - увольнение главы лабораторного центра Александра Штепы в прошлую пятницу", - сказано в сообщении.

Временно исполняющей обязанности директора лабораторного центра назначили Инну Похмурко.

За выходные работа по проведению тестирования населения в регионе на коронавирус была полностью восстановлена. В общем 1000 проб провели за субботу и воскресенье. Вопрос с задержкой проведения тестов в области решен

На сегодняшний день на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 869 больных COVID-19, за субботу и воскресенье - 10 новых положительных случаев.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая в Украине возобновил работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешили проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

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