Петрашко раскритиковал монетарную политику НБУ

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

Об этом он сообщил журналистам в Киеве.

Министр считает, что в условиях кризиса Украина должна проводить менее жесткую монетарную политику, насыщая деньгами экономику и максимально способствуя кредитованию предпринимателей.

"Нужно начать экспансивную монетарную политику и не будет никакой катастрофы. Катастрофа будет при инфляции 2,6-4%, катастрофа для промышленности, для сельского хозяйства, для бюджета… Я считаю, что то, что рассчитано в бюджете эффективно и правильно – это 11% инфляционная составляющая. Мы не выходим на них. У нас 2,6%. И усиление курса гривны. Когда все страны ослабляют – а мы усиливаем. Мы такое же проходили в прошлом году, когда обвалили курс до 23 гривен/доллар", - сказал Петрашко.

Министр считает, что у банковской системы отсутствует стимул кредитовать бизнес, поскольку можно более выгодно и безрисково вложиться в государственные бумаги или депозитные сертификаты НБУ.

Петрашко добавил, что целью монетарной политики должно является не просто поддержание на определенном уровне инфляции, то и действия, стимулирующие создание рабочих мест и экономический рост.

"НБУ чудесно справляется с тем, что у них записано сейчас – дожать экономику, забрать деньги, чтобы была низкая инфляция сейчас. Но разве это правильно?.. У национального банка другая политика и согласно закону, он не выполняет функции, такие как в других развитых странах", - сказал министр.

Он добавил, что министерство ведет диалог с НБУ.

"Общаемся, уговариваем", - сказал Петрашко в ответ на вопрос как проходит его диалог с руководством НБУ.

Он добавил, что уверен в том, что и Президент, и парламент, и правительство, и Нацбанк работают исходя из интересов Украины и ее развития, но возможны различные взгляды на методы достижения этой цели.

Как сообщали Українськi Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Тем временем, НБУ снизил учетную банковскую ставку с 10% до 8% и прогнозирует ее дальнейшее снижение.