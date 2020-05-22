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  • Замминистра Стадного обвинили в неэффективной деятельности МОН по адаптации учебы в карантин
22 мая 2020, пятница, 17:38 518
Политика 2020-05-22T18:45:02+03:00
Українські Новини
Замминистра Стадного обвинили в неэффективной деятельности МОН по адаптации учебы в карантин

Замминистра Стадного обвинили в неэффективной деятельности МОН по адаптации учебы в карантин

Ольга Фандорина
МОН, Карантин, Егор Стадный, Учеба в карантин
Егор Стадный. Фото: mon.gov.ua
Егор Стадный. Фото: mon.gov.ua

Министерство образования и науки создает видимость деятельности по адаптации учебного процесса в карантин, тогда как реальных действий предпринято не было. Такое мнение высказали представители высших учебных заведений, комментируя видеоконсультацию заместителя министра Егора Стадного по проведению экзаменов и зачётов в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я ее даже не видел, посмотрел сейчас, когда вы обратили внимание. Мы это все и так делали. Государственную аттестацию уже провели в магистратуре. Скоро начнется сессия. Работы и тесты принимаем в Moodle уже лет пять. Но до карантина эта была дополнительная опция. Лекции читаем в Teams. То есть у нас проблем с дистанционным обучением не было", - сказал профессор одного из ведущих вузов Киева.

Представитель другого лидирующего технического университета отметила медлительность профильного министерства в разработке рекомендаций.

"Карантин ввели 12 марта, рекомендации разослали 14 мая. В условиях молчания министерства мы сами находили варианты дистанционного обучения. Думаю, что так поступило большинство учебных заведений. Эти рекомендации - просто создание видимости работы", - считает он.

То же касается, по мнению преподавателя, и готовящихся изменений в постановление правительства номер 211 от 11 марта, касающихся возобновления посещения учебных заведений студентами.

В свою очередь, Егор Стадный не отрицал, что рекомендации МОН актуальны не для всех вузов.

"Понимаю, что для части (учебных) заведений сессия, например, уже началась и мы, возможно, немного опоздали, но напоминаю, что тут роль министерства скорее рекомендовать, а не заниматься непосредственно организацией проведения зачетов, экзаменов или защиты", - сказал он.

Напомним, Егор Стадный до прихода в министерство в 2019 году работал директором аналитического центра CEDOS, созданного экс-министром образования и экс-ректором Киево-Могилянской академии Сергеем Квитом и его заместителем, депутатом от "Голоса" Инной Совсун.

При формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадного.

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