"Укрепление позиций отечественного производителя – стратегический вопрос для Украины", – "Фармак"

Исполнительный директор крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) Владимир Костюк считает, что укрепление позиций отечественного производителя является стратегическим вопросом для Украины.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Костюк был избран в новый состав Совета директоров Союза украинских предпринимателей (СУП). Согласно уставу Союза раз в два года происходит ротация и меняется 30% состава совета.

""Фармак" – отечественная компания-лидер фармацевтического рынка Украины с 2010 года. Для нас важно вести открытый диалог с властями и доносить идею баланса между фокусом на иностранные инвестиции и национального производителя. Сегодня значительный акцент в стратегии экономического развития Украины уделяется привлечению иностранных инвестиций. По моему мнению, начинать нужно с другого – создать в Украине бизнес-климат, который позволит удерживать и развивать эти инвестиции. Вывести взаимодействие властей и внутреннего инвестора, национального производителя и поставщика услуг на новый уровень", - отметил Костюк.

По словам Костюка, на позиции члена Совета директоров СУП, совместно с другими членами, он намерен выстраивать эффективную коммуникацию актуальных проблем украинского делового сообщества с ключевыми политическими стейкхолдерами, предлагать конструктивные пути решения имеющихся проблем, основанные на лучшем мировом опыте.

"Основные направления, на которые я планирую направить работу, – это стимулирование развития украинского предпринимателя, наращивание экспорта украинских товаров и услуг и совершенствование законодательства в сфере производства и обращения лекарственных средств. Я уверен, что мой собственный опыт, как и почти столетний опыт "Фармак", будет способствовать дальнейшему развитию СУП как главного защитника интересов украинского предпринимателя", – отметил он.

В свою очередь исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова отметила, что в период кризиса особенно важна работа бизнес-ассоциаций и их институциональная устойчивость.

"Мы уверены, что качественное корпоративное управление – это одна из составляющих устойчивого развития и укрепления организаций. Очень рада, что к развитию Союза и реализации его миссии – улучшения делового климата в Украине – присоединяются только настоящие профессионалы и лидеры в своих отраслях. В частности, инновационность такой компании, как "Фармак", будет способствовать внедрению современных практик и в деятельности нашего сообщества. Убеждена, благодаря опыту и энергии вновь избранных членов Совета директоров СУП голос украинского бизнеса будет звучать еще мощнее", – подчеркнула она.

"Фармак" присоединился к СУП в 2019 году.

В состав Совета директоров СУП входят: исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк, основательница и директор компании RITO Татьяна Абрамова, соучредитель и член совета директоров компании SoftServe Тарас Вервега, совладелец и председатель наблюдательного совета "Кормотех" Ростислав Вовк, президент и основатель торгово-промышленного холдинга UBC Group Игорь Гуменный, вице-президент международного инвестиционного фонда SigmaBleyzer и вице-президент аграрной компании AgroGeneration Владислава Магалецкая.

Также в состав Совета директоров СУП входит председатель правления "Виннер Групп Украина" Петр Рондяк, соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов, владелица компании Stekloplast Наталья Еремеева, управляющий партнер юридической компании Arzinger Тимур Бондарев, председатель наблюдательного совета ТМ "Космо" Сергей Бартощук, основатель группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, CEO юридической компании MBP Group Соломия Марчук, председатель наблюдательного совета UAPAY Анатолий Зарахович.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.