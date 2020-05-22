У Кличко с помощью лизинга завысили цену закупаемых белорусских автобусов на 250 млн грн, - СМИ

Покупка КП "Киевпастранс" двухсот белорусских автобусов "МАЗ" на условиях лизинга через фирму-посредника дополнительно выведет из городского бюджета Киева порядка 250 млн грн. К такому выводу пришли авторы публикации "Лизинговая кабала" издания "Киев власть".

"По данным общественного совета при Киевской горгосадминистрации (КГГА), если отказаться от такого лизинга, 200 "МАЗов" могут обойтись городскому бюджету на 249,36 млн гривен дешевле. Похоже, схема "наглого распила средств" запускается, чтобы ее участники без тендера, используя фирму прокладку, заработал почти 10 млн евро. Есть сведения, что эту схему мэру Киева предложили два влиятельных депутата из фракции "Солидарность" Андрей Странников и Олесь Маляревич", - говорится в публикации.

Так, в проекте лизингового договора сказано, что стоимость транспортных средств составит 1,52 млрд гривен (50,72 млн евро), а поставщиком может выступить ООО "Автомобильная компания "Укравтоторг" (фирма из орбиты экс-нардепа Дмитрия Святаша). Выяснилось, что руководство "Киевпастранс" хочет закупить в лизинг у ООО "Автомобильная компания "Укравтоторг" две модели низкопольных автобусов: 80 автобусов "МАЗ 203015" (длина – 12 метров) стоимостью 202 тыс. евро за единицу и 120 автобусов "МАЗ 215069" (длина – 18,75 метров) стоимостью 288 тыс. евро каждый.

Депутат Киевсовета Святослав Кутняк (внефракционный) рассказал о том, что в открытом доступе есть информация о стоимости указанных выше моделей автобусов. По его словам, "маленький" автобус стоит 155 тыс. евро (в предложенном проекте договора – 202 тыс. евро) за одну единицу, а "большой" – 215 тыс. евро (в проекте договора – 288 тыс. евро). Вместе с тем, Святослав Кутняк заинтересовался ценой дополнений спецификаций - стоимостью ремкомплектов для автобусов и стоимостью их "начинки" (кондиционеров, валидаторов и т.д.), которая не указана в проекте договора.

Кроме того, депутат обратил внимание на тот факт, что в столичном бюджете ежегодно есть "миллиарды неиспользованных денег" – порядка 1,8-2 млрд гривен. Поэтому, столичные власти вполне могли покупать автобусы за "живые" деньги и не переплачивать "лишние" проценты, предусмотренные лизинговым соглашением.

"Я уверен, что лизинг – это очередная афера большинства, которое пытается обходом тендера через фирмы прокладки, конечные бенефициары которых находятся в оффшорах, заработать почти 10 млн евро. Также лизинг позволяет выбирать не только поставщика услуг, но и влиять на условия договора. Почему никто не говорит, что у нас ставка по лизингу – 11,5%? Это большой процент", – считает Святослав Кутняк.

При этом, член общественного совета при КГГА Олег Базик сообщил, что, по расчетам его совета, цена покупки данных автобусов завышена примерно на 249,36 млн гривен. Анализ проводился на основании открытых данных по стоимости этих же моделей автобусов в России. При этом, по словам Олега Базика, стоимость автобусов, которые поставлялись в соседнюю страну и которые оборудованы двигателями Mercedes и имеют европейскую "начинку", ниже цены так называемых "базовых" автобусов, которые будут поставляться в Киев.

Условия предложенной закупки раскритиковал даже член транспортной комиссии Сергей Майзель (фракция "Солидарность"). Он отметил, что 30 апреля 2020 года комиссия получила письмо от предприятия "МАЗтранссервис". По его словам, компания сообщила о возможности поставки за те же деньги 220 вместо 200 автобусов и есть лишь одно но – нужно два месяца подождать аккредитацию от "Укргазбанка".

Ранее народный депутат VIII созыва Юрий Левченко на своей странице в Facebook выразил мнение, что использование схемы лизинга для покупки МАЗов дало возможность Виталию Кличко искусственно завысить стоимость белорусских автобусов и попытаться скрыть детали сделки. Кроме того, согласно договору, лизинговый процент рассчитывается исходя из процентной ставки в размере 11,5% годовых на сумму фактического ежедневного остатка невозмещенного стоимости предмета лизинга (автобуса) с НДС. По мнению Юрия Левченко, это еще один пример "накрутки" и "наглого распила средств".

Также экс-нардеп сообщил, что схему по покупке автобусов в лизинг Виталию Кличко предложили глава комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников и первый зампред этой же комиссии Олесь Маляревич (оба – фракция "Солидарность").