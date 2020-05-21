Карпатнефтехим не производит всех необходимых рынку материалов, - Игорь Домнич "Проминвест-Пластик"

Ивано-франковский завод "Карпатнефтехим", который добивается от Минэкономики введения ввозной пошлины на импорт полимеров, не производит их в достаточном ассортименте и качестве.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор компании "Проминвест-Пластик" Игорь Домнич.

"Наше предприятие производит компаунды со специальными свойствами – в частности, пожароустойчивыми. Для этого нужны специальные смолы. А "Карпатнефтехим" производит только одну смолу. Мы ее использовали в самом нетребовательном процессе, потому что у них качество "пляшет". Если введут заградительные пошлины, и все будут заточены только на "Карпатнефтехим", не исключены форс-мажоры. У них был пожар в январе 2019 года. Если случится что-то еще, все будут стоять ждать, пока они отремонтируются?", - отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что в случае введения пошлин пострадает не только полимерный рынок, но и смежные сферы.

"Мы производим уникальную продукцию, в частности, для 15 заводов, которые входят в ассоциацию "Укрэлектрокабель". Только на этих заводах 3,5 тысячи рабочих мест, 6,5 млрд грн оборота и соответствующие налоги. А малых предприятий, потребителей нашей продукции, намного больше. Если мы вынуждены будем поднять цену, то кабельно-проводниковая продукция, которая и так работает на 3-5% рентабельности, ляжет, по крайней мере, частично", - резюмировал Игорь Домнич.

Директор "Евротрубпласт" Игорь Стрелец в свою очередь заявил, что в случае введения пошлины мы будем вынуждены закрыть заводы и уволить людей.

По его словам, ассортимент продукции, которую производит "Карпатынефтехим", ограничен. В частности, "Евротрубпласт" использует специальные бимодальные марки полиэтилена для труб, тогда как на прикарпатском предприятии производятся только одномодальные, которые используются при упаковке пленок.

"Мы используем в своем производства 3% продукции "Карпатнефтехима" для напорных систем. Поэтому для нас введение пошлины означает автоматически рост сырья для производства. Процессинговая стоимость переработки материалов оценивается 5-10%. При вводе пошлины даже 6,5% (хотя разговоры идут о большей), это вся стоимость, сколько получают наши заводы при производстве готовой продукции. Поэтому мы вынуждены будем их закрыть, уволить людей, а продукцию возить из других заводов в других странах. Потеряют работу 60% наших сотрудников. Даже если пошлину отменят со временем, восстановить производственные мощности будет очень сложно. Плюс ликвидное оборудование придется распродать", - отметил Игорь Стрелец.

По его словам, если предприятие и выстоит в этот очередной кризис, то оно не сможет увеличивать мощности, строить новые заводы, увеличивать выпуск продукции, что негативно отражается на зарплатах и налогах.

Глава Инвестиционной группы "Династия" Денис Миргородский подчеркнул, что Минэкономики имеет полное право вводить спецпошлины, однако нужно соблюдать правила игры.

"Основной посыл жалобы "Карпатынефтехима" - чтобы все украинские производители покупали только у них, чтобы у других покупать было невыгодно. Сейчас они пытаются ввести пошлины против импорта в Украину полиэтилена и поливинилхлорида. Идея та же – единственный производитель хочет закрыть рынок, монополизировать его", - уверен Миргородский.

Он напомнил, что в Украине около 100 украинских предприятий, которые занимаются переработкой полимеров, на которых работает 50 тысяч человек. За последние 3 года они уплатили только НДС более 200 млн долларов. И в случае введения высокой ввозной пошлины часть этих предприятий будет вынуждена повысить цены на свою продукцию, часть – вообще прекратят работать.

Как сообщалось, в феврале 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала специальное расследование по заявлению ивано-франковского нефтехимического завода "Карпатнефтехим" относительно импорта в Украину полиэтилена, поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды. Предприятие требует введения ввозной пошлины для импорта этой продукции. При этом участники рынка и представители профильных бизнес-ассоциаций считают, что расследование проходит слишком поспешно и без учета интересов остальных игроков рынка, а введение пошлины приведет к необратимым последствиям как для полимерного рынка, так и для всей экономики страны.