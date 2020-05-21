Телеканалу Espreso.TV назначили внеплановую проверку из-за трансляции передач "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Голдберри" (телеканал Espreso.TV) из-за уменьшения минимальной доли национального продукта, в то время, как Владимир Зеленский на пресс-конференции к первой годовщине его президентства заявил, что выступает за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.

Об этом говорится в сообщении Нацсовета, передают Українські Новини.

"Национальный совет на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку ООО "Голдберри" (логотип "Эспрессо"), г. Киев, в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 мая в эфире телеканала Espreso.TV мониторингом зафиксировано трансляцию программ иностранного производства продолжительностью 1 час 11 минут в сутки (4,93% от общего объема вещания).

Так, с 0:09 до 0:38 (с повтором с 7:35 до 8:04) транслировалось "Радио Свобода", а с 21:00 до 21:14 - "ВВС NEWS Украина".

Это является признаком нарушения части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 закона о телевидении и радиовещании, поскольку лицензиатом уменьшено минимальную долю национального аудиовизуального продукта, который по лицензии должно быть не менее 24 часов/сутки (100%).

По результатам проверки Нацсовет примет соответствующее решение о вещателе.

Как сообщали Українськi Новини, по данным опроса, 40,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают нецелесообразным введение квот на украинский язык на радио и телевидении.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в связи с обращением Службы безопасности Украины назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"(логотип "1+1") из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН".