Замглавы ОП Трофимов тянет на должность в "Укравтодор" провалившегося губернатора Туринка, – СМИ

Окружение Президента воюет за самый лакомый кусок бюджета, о чем свидетельствуют последние перестановки в Кабинете Министров Украины. Председателя Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Виталия Туринка по протекции первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова хотят перевести в Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). При том, что во время работы на должности Туринок провалил работу по многим направлениям, а также подозревается в коррупции.

Об этом сообщило интернет-издание "Буквы".

Как заявило издание, Трофимов на днях сделал интересный анонс – о переходе председателя одной из ОГА на должность зампредседателя "Укравтодора". "Продолжаем делать ставки на новые лица и "выращивать" на областном уровне эффективных государственных менеджеров. Поэтому в ближайшее время Офис Президента предложит Кабмину кандидатуру одного из глав ОГА на должность замглавы Госагентства автодорог Украины. Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы "Большое строительство", – написал Трофимов в своем Telegram-канале. По информации СМИ, речь идет о председателе Запорожской ОГА Виталии Туринке.

"Эта ротация интересна как война местных элит, так и как борьба за контроль за строительством дорог. При чем второй куш, очевидно, больше", - отметил статьи.

В феврале около 10 народных депутатов от фракции "Слуга народа" сделали заявление о необходимости замены председателя Запорожской ОГА. "Кадровая политика Виталия Туринка говорит о том, что призрак коррупционера и рейдера Константина Брыля остался в ОГА. Не выдерживается политическая гигиена, назначаются новые конъюктурные чиновники и остаются на должностях старые", – заявили они. Еще один нардеп от "Слуги народа" из Запорожья Евгений Шевченко вместе с коллегами открытое обращение не писал, однако также поддержал оценку работы Туринка: "Эффективность ноль. И самое главное, сдал все отвоёванные нами позиции по бюджету Запорожской области. А все камни на нас летят. Пусть идет обратно, откуда пришел, вместе со своими опричниками".

"В сентябре прошлого года новоиспеченного губернатора представлял как раз Сергей Трофимов, который курировал выборы в Запорожье. Главе ОГА не очень удалось продвинуться в реализации целей, а где получилось – реализовывал не он, считают местные журналисты. Да и вице-премьер Михаил Федоров заявил в среду, что область третья с конца по результатам, а против замов главы ОГА открыты криминальные производства", - написало издание.

Местные СМИ обвиняют Туринка в том, что его люди устроили "схему" на дорожных тендерах.

Как сообщило издание "Евромедиа 24" в материале "Большая стройка" в Запорожье… только через откаты", "схема получилась почти легальная" – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у "правильных" фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих "правильных" фирм на 30-40% выше рыночных.

Как ранее сообщалось, Кабмин согласовал увольнение Туринка с должности председателя Запорожской ОГА. И одновременно согласовал назначение на эту должность Виталия Боговина.