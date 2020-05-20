В Запорожской области губернатором стал совладелец агрокомпании BKW Group Боговин

Кабинет Министров одобрил увольнение председателя Запорожской областной государственной администрации Виталия Туринка и назначение на эту должность совладельца группы компаний BKW Group Виталия Боговина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

50-летний Боговин в 2006 году основал компанию "Бизон-Тех 2006" в Запорожской области.

В 2010 году совместно с Вадимом Коверником он создал агрохолдинг Landfort и в 2016 году объединил все активы в BKW Group.

За 2018 год он задекларировал 1,6 млн гривен дохода, а также 187 тыс. долларов наличными и на банковских счетах 730 тыс. гривен, 57 тыс. евро и 1,3 тыс. долларов.

Боговин баллотировался в депутаты Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по 78-му избирательному округу.

Как сообщали Українськi Новини, глава Запорожской областной госадминистрации Виталий Туринок может возглавить Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

На фоне ослабления карантина в Украине, суд в Мелитополе Запорожской области постановил, что люди не обязаны носить на огороде медицинские маски поскольку это – не общественное место.