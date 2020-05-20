Нардеп Дубинский выявил хищения в НДС-схемах на 79 млрд гривен и потребовал привлечь к ответственности главу Госфинмониторинга

Нардеп Дубинский выявил хищения в НДС-схемах на 79 млрд гривен и потребовал привлечь к ответственности главу Г

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд гривен.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

В связи с этим Дубинский подал официальное заявление в Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для проведения расследования на этот счет (с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований). А после сбора необходимых доказательств — для привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса.

Это злоупотребление властью (служебным положением) и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 необлагаемых налогом минимумов - 4,3-8,5 тыс. гривен), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первичном нарушении. А также штрафом до 17 тыс. гривен (1 000 необлагаемых налогом минимумов ) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет именно об особо крупных размерах потерь для бюджета - 79 млрд гривен.

Дубинский выяснил, что хищения шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд гривен, в схеме участвовали 549 компаний:

во Львовской области убытки составили 500 млн гривен (задействовано 62 предприятия);

в Киевской области — 391 млн гривен (102 предприятия);

в г. Киев — 135 млн гривен (116 предприятий);

в Донецкой области — 100 млн гривен (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы (ГНС), Министерства финансов и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в в ключевых областях:

Киевская область - Орест Витык;

город Киев - Нонна Багмет;

Донецкая область - Ирина Долозина;

Львовская область - Василий Крисяк;

Одесская область - Егор Федонюк (заместитель руководителя).

Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа - анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны. Также, по информации Александра Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Нардеп Дубинский настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства переданы в Офис генпрокурора и НАБУ.