Главный итог года президенства Зеленского – обман избирателей

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что главным итогом года президентства Владимира Зеленского является обман своих избирателей.

Об этом говорится в заявлении партии на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня исполняется год с инаугурации Владимира Зеленского. С его избранием на этот пост миллионы украинских граждан связывали надежду на мир, на изменения в стране и улучшение своей жизни. Все они оказались обмануты и преданы.

Владимир Зеленский победил как президент-миротворец. Всего за год он обещал мирным путем урегулировать конфликт на Донбассе. Обмен пленными, разведение сил в нескольких точках на Донбассе, встреча в Нормандском формате – это был шаг вперед. Но сегодня переговоры превратились в конвульсии: шаг вперед, два назад. Работа над политическим урегулированием не ведется. На востоке усилились обстрелы и гибнут люди. Зеленский заигрывает с радикалами, его позиция по Донбассу сравнялась с позицией Порошенко.

Президент обещал ответственную власть и порядок в государстве. Но тут же незаконно и неудачно попытался усилить свои полномочия, привел во власть неподготовленных и безграмотных людей. Из-за бездумных решений, постоянной кадровой чехарды во власти продолжалось разрушение украинской медицины и экономики. Страна оказалась не готова к противостоянию эпидемии и погружается в глубокий социально-экономический кризис.

Владимир Зеленский обещал искоренить коррупцию. Привлечь к ответственности Порошенко и его окружение, наживавшееся на войне и нищете. Не допустить разворовывания бюджета и торговли должностями. Сейчас власть постоянно сотрясают коррупционные скандалы с "пленками Ермака", работой "Центрэнерго", мародерство на закупках средств защиты в период эпидемии, массовый вывоз масок в Китай приближенным к власти олигархом. Порошенко и его команда стали новыми политическими партнерами президента Зеленского и получили статус "неприкасаемых", - оппозиционеры перечислили невыполненные обещания Зеленского.

В ОПЗЖ напомнили, что Зеленский обещал слышать народ и исполнять волю граждан. Но став Президентом полностью отвернулся от украинского народа и предал своих избирателей. Вопреки воле народа, без проведения референдума продана украинская земля. Распродаются предприятия. Продолжается, вопреки предвыборным обещаниям, политика дискриминации русскоязычных граждан Украины – большинство из которых, голосовали на выборах за Зеленского. Теперь он не хочет слышать мнения людей и вместе с ними праздновать их праздники. При Владимире Зеленском власть отказалась праздновать День Победы.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от Зеленского ответить за невыполненные обещания. Пояснить людям, почему страна живет все хуже, а власть продолжает политику вражды и нищеты. И как став президентом он с такой легкостью отказался от всего, что считал своими идеями и обязательствами.