Борис Ложкин поблагодарил МВД за оперативную реакцию на случаи антисемитизма

Министерство внутренних дел нашло и отправило под круглосуточный домашний арест злоумышленников, пытавшихся поджечь синагогу в Херсоне 20 апреля этого года. О работе правоохранителей рассказал в Facebook президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"Два злоумышленника, решивших таким образом "отметить" День памяти жертв Холокоста Йом ха-Шоа, по данным следствия, оказались убежденными антисемитами. Знай они чуть больше о масштабах Холокоста и его причинах, вряд ли пошли бы на совершение преступления", - убежден Ложкин.

Он отметил, что неудавшийся поджог синагоги в Херсоне и задержание правонарушителей показал эффективность сотрудничества Еврейской конфедерации Украины с МВД, договоренность о которой была достигнута с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в 2018 году.

МВД уведомило Еврейскую конфедерацию Украины о том, что с начала года выявлено 7 фактов проявления антисемитизма. Среди них – нанесение вреда имуществу Культурно-Просветительского Центра "Бейс Штерн Шульман" в Кривом Роге, нападение нетрезвого мужчины на члена еврейской общины в синагоге Винницы, призывы к уничтожению евреев и распространение антисемитских материалов в соцсетях жителями Черкасс и Ивано-Франковской области.

По данным фактам ведется следствие, а по нападению в Кривом Роге уже нашли злоумышленника и передали дело в суд.

"В очередной раз хочу поблагодарить МВД за действенную работу по обнаружению и пресечению проявлений антисемитизма. Чем меньше будет таких инцидентов, тем более здоровым и терпимым будет общество в целом", - отметил Ложкин.