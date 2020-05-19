Британия объявила о новом тарифном режиме после Brexit

Власти Великобритании объявили о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского союза с 1 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Британского правительства.

Название тарифа "Глобальный тариф Великобритании" (UKGT). Отмечается, что он позволит предприятиям проще и дешевле импортировать товары из-за рубежа. Как думают в правительстве, такой режим будет ниже и проще, чем Единый внешний тариф ЕС (EU CET). Кроме того, он будет в фунтах стерлингов, а не в евро.

"Это устранит бюрократизм и другие ненужные барьеры в торговле, уменьшит давление на цены и расширит выбор для потребителей и поддержки британской промышленности для конкуренции на мировой арене", — говорится в сообщении.

Помимо этоого, новый режим предусматривает снятие тарифов с широкого ассортимента товаров. Это означает, что предприятия могут импортировать 60% товаров бесплатно на условиях Всемирной торговой организации или через существующий льготный доступ с января 2021 года.

В тоже время, правительство сохранит тарифы на ряд продуктов, чтобы поддержать сельское хозяйство, автомобилестроение и рыболовлю. Некоторые тарифы также оставили для поддержки импорта из самых бедных стран мира, которые пользуются льготным доступом к рынку Великобритании.

Как сообщали Українські Новини, после подписания Brexit, Великобритания ввела новые правила для работников из ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Британия хочет заключить торговые отношения с ЕС по "канадскому" образцу.