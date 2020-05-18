Зеленский назначил председателем Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Щербака председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Соответствующее распоряжение Зеленский подписал 18 мая.

"Назначить Щербака Игоря Михайловича председателем Днепровского района в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документе.

В этот же чиновник в 2015 году уволили с должности заместителя председателя Днепровского района за "очковтирательство" в отчетах о ремонте детских площадок.

Поручение освободить Щербака от занимаемой должности отдал мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания с председателями районов.

"Первый заместитель председателя Днепровского района Игорь Щербак должен быть уволен за невыполнение своих обязанностей! Я требую от вас уволить человека, который не справился с поставленной задачей и обманывает руководство", - отмечал тогда Кличко, обращаясь к главе района Ярославу Горбунова.

"Мы посмотрели на детскую площадку в запущенном состоянии. В километре от него вторая такая же. И я уверен, если пойдем дальше - найдем еще не одну в таком позорном состоянии. Заместитель главы района поставил подпись под отчетом, что все сделано ", - продолжил Кличко.

Он тогда отмечал, что человек, который не выполняет поручения и предоставляет ложную информацию, не будет работать.

В феврале 2020 Щербак подавал декларацию на должность председателя этой РГА.