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  • Зеленский назначил председателем Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство"
18 мая 2020, понедельник, 21:59 44
Общество 2020-05-18T22:00:07+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил председателем Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство"

Зеленский назначил председателем Днепровского района чиновника, которого Кличко уволил за "очковтирательство"

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Днепровский район, Назначение на должность, Владимир Зеленский
Игорь Щербак. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua
Игорь Щербак. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Щербака председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Соответствующее распоряжение Зеленский подписал 18 мая.

"Назначить Щербака Игоря Михайловича председателем Днепровского района в городе Киеве государственной администрации", - говорится в документе.

В этот же чиновник в 2015 году уволили с должности заместителя председателя Днепровского района за "очковтирательство" в отчетах о ремонте детских площадок.

Поручение освободить Щербака от занимаемой должности отдал мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания с председателями районов.

"Первый заместитель председателя Днепровского района Игорь Щербак должен быть уволен за невыполнение своих обязанностей! Я требую от вас уволить человека, который не справился с поставленной задачей и обманывает руководство", - отмечал тогда Кличко, обращаясь к главе района Ярославу Горбунова.

"Мы посмотрели на детскую площадку в запущенном состоянии. В километре от него вторая такая же. И я уверен, если пойдем дальше - найдем еще не одну в таком позорном состоянии. Заместитель главы района поставил подпись под отчетом, что все сделано ", - продолжил Кличко.

Он тогда отмечал, что человек, который не выполняет поручения и предоставляет ложную информацию, не будет работать.

В феврале 2020 Щербак подавал декларацию на должность председателя этой РГА.

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