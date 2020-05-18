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18 мая 2020, понедельник, 18:21 1087
Недвижимость 2020-05-18T18:28:41+03:00
Українські Новини
165 семей не могут получить квартиры из-за Офиса генпрокурора, – блогер

165 семей не могут получить квартиры из-за Офиса генпрокурора, – блогер

Татьяна Зотова
Александр Аронец, Офис Генпрокурора, ЖК Владимирский
Александр Аронец. Фото: facebook.com/oleksandr.aronets
Александр Аронец. Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

Политический обозреватель Александр Аронец сообщил, что из-за бездействия Офиса генерального прокурора 165 семей не могут заселиться в свои квартиры в жилом комплексе (ЖК) "Владимирский". Застройщик пытается через суд заставить ведомство забрать свою часть квартир в жилом комплексе и ввести его в эксплуатацию.

Об этом Аронец заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Почти в центре Киева, напротив Владимирского рынка и недалеко от римско-католического костела Святого Николая, недавно завершилось строительство жилого комплекса "Владимирский". Землю под застройку еще в 2003 году выделила Генеральная прокуратура Украины (теперь - Офис генпрокурора), которая получает в собственность 15% квартир. Она же является и заказчиком строительства. На сегодня жилой комплекс готов, но возникли проблемы с оформлением документов, из-за которых люди не могут заселиться в свои квартиры. Но почему-то Офис генпрокурора как распорядитель земельного участка и заказчик работ медлит с тем, чтобы забрать свою часть жилья, и подписать необходимые бумаги. Поэтому ГАБИ отказывается вводить жилой комплекс в эксплуатацию", - написал обозреватель.

По его словам, застройщик неоднократно обращался к генпрокурору, но ответа не получил, и был вынужден пойти в суд, чтобы защитить интересы 165 семей, которые не могут заселиться в собственное жилье.

"Застройщик писал официальные письма, просил о личном приеме, но ответа не было. В общей сложности Офис генпрокурора получит дополнительных 400 кв. м жилья бизнес-класса, стоимость которых по сегодняшним ценам не менее 20 млн гривен. Но Офис генпрокурора молчит. В результате, из-за формальностей не могут заселиться в новое жилье 165 семей. В том числе, работники прокуратуры, которые ожидают в квартирных очередях десятки лет. Чтобы защитить их интересы, застройщик был вынужден подать в суд и заставить прокуратуру принять квартиры на баланс после 17 лет ожидания", - отметил журналист.

Аронец призвал Офис генпрокурора ввести дом в эксплуатацию, а после разобраться нюансах, потому что заложниками бездействия ведомства стали очень много людей, в том числе, работники прокуратуры.

"Очень странная история. Офис генпрокурора не хочет получить от застройщика ведомственные квартиры в элитном жилом комплексе в самом в центре Киева? Объясните, пожалуйста, почему? Что вам мешает? Или вашим сотрудникам уже не нужно новое жилье? Почему заложниками вашей бездеятельности должны быть обычные люди, которые купили квартиры в ЖК "Владимирский", инвестировали свои деньги в строительство, в том числе, вашего жилья, или ваши очередники, ветераны прокуратуры? Сначала введите дом в эксплуатацию, а уже потом разбирайтесь в нюансах. Этого ждет много людей", - подытожил блогер.

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