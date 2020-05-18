Елена Дьяченко: Если менять окончания, то можно придумать еще много дерзких "радикальных" реформ

Политический эксперт Елена Дьяченко высказала мнение о законодательной инициативе депутата Верховной Рады Украины Марины Бардиной (фракция "Слуга народа") касательно переименования Дня защитника Украины (14 октября) в День защитников Украины, считая данный законопроект прецедентом для дальнейших псевдореформ.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

Завтра "Слуги" переименуют День Защитника Украины 14 октября в День защитниКОВ Украины. Автор законодательного прорыва - бывшая помощница Лещенко Марина Бардина. Зашибись ведь нужная в кризис реформа. Но с другой стороны, если менять окончания, то можно придумать еще много дерзких радикальных реформ для эфиров, буклетиков-отчетов партии. Уважаемые СМИ, пожалуйста, не поленитесь показать дурость и пустоту во всей красе.