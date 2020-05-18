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18 мая 2020, понедельник, 15:17 286
Судебная власть 2020-05-18T17:00:04+03:00
Українські Новини
Советника Венедиктовой обвинили в "сливе" обысков СБУ Верланова и Костюка, – СМИ

Советника Венедиктовой обвинили в "сливе" обысков СБУ Верланова и Костюка, – СМИ

Ярина Вацяк
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Неформальный руководитель группы советников Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин может быть причастен к фактическому срыву обысков, которые на несколько недель назад проводила Служба безопасности Украины по делу о "налоговых скрутках" и "конвертаторах". Источники в Офисе Генпрокурора сообщают, что благодаря Ватутину большинству фигурантов удалось либо спрятать либо уничтожить доказательства своего участия в схемах, пишет издание "Дело".

Журналисты напоминают, что о схеме впервые рассказал сразу после увольнения экс-министр финансов Игорь Уманский, который сегодня работает советником по экономическим вопросам в Офисе Президента. По его оценкам, объем недополучения средств в бюджет от таких схем составляет не менее 5 млрд. грн. в месяц. Уманский прямо указывал на то, что к схеме причастны уже теперь экс-глава налоговой Верланов и бывший руководитель таможни Максим Нефьодов, которого, среди прочего, связывают также с известным конвертатором-обнальщиком Василием Костюком.

Костюк – одногруппник Верланова и бизнес-партнер родственника Нефьодова. По данным ZN, во Львовской области, где работает Костюк, в конвертационных схемах принимает участие не менее 40 фирм, сумма убытков, нанесенных государству, только за февраль 2020 года составила 453 млн грн или в годовом исчислении – порядка 6 млрд. грн.

Служба безопасности Украины уже работает над этим делом и подозревает бывшее руководство ГФС в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Также СБУ задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам. По данным источников, следователи приходили домой и к Василию Костюку, и к одесскому контрабандисту Виктору Шерману.

Издание отмечает, что несмотря на масштабность проведенных проверок, экс-глава налоговой Сергей Верланов прокомментировал их достаточно спокойно. По его словам, "сам обыск проходил достаточно корректно". Журналисты считают, что причина спокойствия Верланова в уверенности в своей безнаказанности.

"Дело в том, что по данным источников в Офисе Генпрокурора (который координировал обыски) и Службе безопасности, по многим адресам оперативники СБ ушли не солоно хлебавши, изъяв едва ли 10% от тех документов или других доказательств, на которые рассчитывали.Причина в том, что информацию о времени и масштабах обысков фигурантам уголовных производств банально "слили" из Офиса Генпрокурора. И сделал это никто иной как новый "главный советник" Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин руками своего фактического подчиненного, замначальника управления ОГП по надзору за деятельностью Государственной фискальной службы Анатолия Коваленко", - говорится в материале.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Ватутин, по сути, является кадровым "серым кардиналом" при Генеральном прокуроре и активно расставляет своих людей на различные должности в различных региональных прокуратурах, чтобы "правильные люди" организовали денежные потоки с мест в нужном направлении.

"Очевидно, что в дальнейшем на "поддержку" Ватутина рассчитывает и Василий Костюк, который, по слухам, как и Верланов, тоже вышел "сухим из воды" после обысков СБУ. Дело в том, что после увольнения Нефьодова, Костюк  активно ищет себе нового покровителя, а также возможность минимизировать риски проверок со стороны налоговых органов", - отмечает издание. По его данным, Костюку будет помогать в этом человек Ватутина - Анатолий Коваленко, который в ОГП отвечает за надзор над органами ГНС. 

 

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