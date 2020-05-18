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18 мая 2020, понедельник, 13:00 314
Мир 2020-05-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
Во Франции задержали экс-директора радиостанции, подозреваемого в организации геноцида, - СМИ

Во Франции задержали экс-директора радиостанции, подозреваемого в организации геноцида, - СМИ

Валерия Фазина
Руанда. Фото: НВ
Руанда. Фото: НВ

Французская полиция арестовала под Парижем 84-летнего Фелисьена Кабугу, завершив десятилетнюю охоту на беглеца, сыгравшего ключевую роль в геноциде 1994 года в Руанде. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Кабуга, который обвиняется в финансировании убийств и до сих пор считался одним из наиболее разыскиваемых людей в мире, жил под вымышленным именем в пригороде французской столицы.

Около 800 тыс человек, главным образом представители народа тутси и умеренные хуту, были убиты этническими экстремистами хуту с помощью ножей, дубинок и другого оружия в течение трех месяцев массовых убийств в 1994 году.

"Содержимое трансляций RTLMC ... прямо и публично подстрекало к совершению геноцида, поскольку эти трансляции прямо идентифицировали тутси, определяли их адреса, описывали их как врагов и призывали к их уничтожению.... Передачи RTLMC побуждали и поощряли людей к убийству и причинения вреда лицам, идентифицированным как тутси, и предоставляли информацию, предназначенную для облегчения таких убийств", - говорится в обвинительном акте по Кабуги.

"Известно, что Фелисьен Кабуга финансировал геноцид в Руанде", - заявила французская власть.

Ожидается, что он предстанет перед местными магистратами, прежде чем будет передан под стражу в Гаагу, чтобы предстать перед судом "после завершения соответствующих процедур согласно французского законодательства".

Кабуга входил в ближайшее окружение руандийского правительства Ювенала Хабьяримани, президента, убийство которого спровоцировало геноцид. Две его дочери были замужем за сыновьями Хабъяримани.

Кабуга был обвинен Международным уголовным трибуналом ООН по Руанде в 1997 году по семи пунктам обвинения, включая геноцид. Трибунал по Руанде официально закрылся в 2015 году, и его функции были возложены на международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который также занимается делами, что остались от Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии.

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