Суд решил арестовать Липового, из оружия которого убивали милиционеров на Майдане

Печерский суд Киева решил арестовать харьковчанина Дмитрия Липового. Он владелец оружия, из которого на Майдане 20 февраля 2014 года расстреливали милиционеров. Соответствующее определение суда было принято 31 марта.

Об этом пишет "Страна".

Дмитрия Липового подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 348 Уголовного кодекса. Это посягательство на жизнь работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей.

По данным МВД, в последние дни Майдана, с 18 февраля по 2 марта 2014 года, во время исполнения своих служебных обязанностей погибли 20 сотрудников правоохранительных органов, около 150 получили огнестрельные ранения.

Сам Липовой уже давно находится за границей. А потому под стражу сразу после решения суда его никто не взял.

В тоже время, обращает на себя внимание, что дело против него расследуется по статье 348. Эта статья, в отличие от 115 ("умышленное убийство"), подпадает под закон об амнистии участников Майдана.

То есть, по идее, если он даже и появится в Украине, то ему ничего не угрожает (пока действует закон об амнистии). И дело против него должно быть закрыто.

При этом пока ничего не слышно о подвижках в делах против его подельников, которые, по данным следствия, непосредственно стреляли в милиционеров. Многие из них находятся до сих пор в Украине и ранее дела по ним расследовались по статье 115. Но им никто подозрений не вручает и под арест не берет.

"А потому решение суда по аресту Липовому вызывает вопрос - а зачем это все? Действительно ли, чтоб активизировать расследование по убийствам правоохранителей или же, чтоб создать иллюзию активности? А в реальности затем подвести Липового под амнистию?", - отметили в издании.

Как сообщали Українські Новини, Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года.



Ранее блогер Анатолий Шарий опубликовал полную видеозапись допроса Дмитрия Липового.