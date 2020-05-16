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16 мая 2020, суббота, 06:00 5 Карта
Жизнь 2020-05-16T06:00:01+03:00
Українські Новини
Жара, мороз и проливные дожди: синоптик предупредила о контрастной погоде на выходных

Жара, мороз и проливные дожди: синоптик предупредила о контрастной погоде на выходных

Надежда Комендантова
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Погода на выходных.
Погода на выходных.

В то время, как по мнению синоптиков на теплую погоду в мае рассчитывать не стоит, погода в Украине 16 мая снова преподнесет украинцам весенние сюрпризы. Местами до -3 ночью, жара до +25 днем и проливные дожди. 

Об этом сообщила на своей Facebook-странице Наталка Диденко.

По ее словам, погода а выходных будет на любой вкус. В субботу ночью, в первый день выходных на территорию государства придут сильные осадки. Дожди стоит ожидать в западных областях Украины, Севере и Центре. 

Уже днем осадки проберутся на остальную часть Украины. В центральных и северных областях они будут умеренными и кратковременными, а вот жителям западных регионов стоит не забыть зонтики, но уже к вечеру субботы дожди уйдут дальше.

В южных областях и восточных будет сухо.

"На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - рассказала синоптик.

В то же время, по словам синоптика, температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4 +8 градусов, на юге +8 +13 градусов.

А температура воздуха днем 16 мая будет в пределах +14 +19 градусов, на юге +17 + 22 градуса. Свежее будет на Востоке, где днем будут идти дожди, +11 +14 градусов.

В столице в субботу днем осадков не прогнозируется.

"Ночью 6 + 8 градусов, днем ​​около +16 градусов. Ветер западный, умеренный", - сообщила Диденко.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, погода в эти выходные, 16 и 17 мая, будет переменно облачной, временами дождь. На востоке осадки ожидаются в течение всех выходных. 

В субботу, 16 мая, в восточных регионах дожди, днем от 13 до 17 градусов тепла, а в Запорожской обл. 20-22, ночью - от 8 до 12. На севере дожди не ожидаются. Температура воздуха днем +14...+17, а ночью - +5...+9.

В центральных областях днем от +15 до +17, а ночью - от +5 до +8. На юге днем +20...+25, ночью - +8...+13. На западе Украины без осадков, дневная температура составит +14...+18, ночью столбик термометра покажет от 5 до 9 градусов тепла.

В Карпатах ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В воскресенье, 17 мая, дожди ожидаются почти во всех регионах, кроме некоторых областей на востоке и западе страны. В частности, не дождливо в Луганской, Донецкой, Запорожской, Львовской, Волынской и Ровенской областях.

На севере синоптики прогнозируют температуру воздуха от +14 до +17 градусов, а ночью - от +5 до +9. На западе днем температура воздуха составит от +14 до +20 градусов, а ночью - от +5 до +9. В южных областях днем от +16 до +22, а ночью - от +8 до +13.

В центральных областях днем воздух прогреется до 15-17 градусов выше нуля, а ночью - до 5-8. На востоке Украины дневная температура будет достигать от +15 до +22, ночью похолодает до +5...+9.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

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