Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис

Предприниматель Александр Шаталов, владелец Гуцульской пивоварни "Цыпа" (ООО "Крафтове пиво") сообщил, что Главное управление Государственной налоговой службы (ГНС) в Закарпатской области намерено провести проверку причин снижения производства пива в период карантина, введенного вследствие распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом предприниматель заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вот и привет прилетел нам от налоговой. Мол зря вы, ребята, тут про малых пивоваров распинаетесь. Ну и про мораторий на время карантина по проверкам малого бизнеса забыли вероятно. И сам текст прекрасен... Но мы работаем открыто и все ответы конечно предоставим. Но симптомы интересные ... бизнес в результате карантина находится в "реанимации", малые пивоварни на грани смерти, но еще карабкаются и пытаются платить налоги, а они решили допрос устроить. Мол, больной приходите в себе, у нас тут вопросы срочные. А во всем мире цивилизованном власть звонит бизнесу и спрашивает как помочь. Мы пока таких звонков не получаем, зато вот запросы пишут. Там говорят 5 млрд на НДС пропало ... может там поискать сейчас стоит?" - написал Шаталов.

"По результатам проведенного анализа налоговой информации, выявлено несоответствие объемов производства алкогольных напитков с имеющимися производственными мощностями, что свидетельствует о возможных нарушениях законодательства в сфере лицензирования производства алкогольных напитков по месту фактического осуществления", - говорится в письме ГУ ГНС в Закарпатской области.

Напомним, 29 апреля малые пивоварни Украины обратились к правительству с просьбой отменить акцизные сборы и плату за лицензию на производство пива из-за убытков от карантина.

Ранее Шаталов сообщил, что продажи пива сокращены на 90%, и с такими проблемами столкнулись более 130 крафтовых пивоварен в стране. Однако даже в этих условиях "Цыпой" были выплачены более 100 тыс. гривен в бюджеты разных уровней.

Как сообщали Українські Новини, американцы во второй раз внесли украинскую крафтовую пивоварню "Цыпа" в список лучших в мире.

Ранее 12 малых независимых пивоварен создали ассоциацию, чтобы бороться за качество крафтового пива.