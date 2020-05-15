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15 мая 2020, пятница, 10:27 82
СМИ 2020-05-15T11:15:02+03:00
Українські Новини
Как Порошенко посылал в плен моряков. Экспертиза по "керченскому делу"

Как Порошенко посылал в плен моряков. Экспертиза по "керченскому делу"

Елена Новикова
Керченский пролив, Страна, ГБР, КНИИСЭ, Петр Порошенко, Керченский конфликт
Петр Порошенко. Фото: Facebook/Петро Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Facebook/Петро Порошенко

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Минюсте выдал ГБР экспертизу по одному из дел, открытых против Порошенко по заявлению известного юриста Андрея Портнова. Дело об отправке украинских моряков в Керченский пролив, где их 25 ноября 2018 года захватили российские пограничники. Чем воспользовался Порошенко, введя военное положение и попытавшись отсрочить президентские выборы.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на материалы экспертизы.

Так, сообщается, что эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что власти и военное руководство знали о пагубных последствиях своих действий. Но, следуя устному приказу Порошенко, отправили моряков в российский плен.

В материалах экспертизы КНИИСЭ о Керченском деле говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.

Также, говорится в экспертизе, что не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали. 

Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов.

Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе. 

Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались. 

Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались. 

"Любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях против Украины", - говорится в отчете.

После рейда украинских катеров "на Керчь" и захвата их в плен резко накалилась военная ситуация. Украина с Россией оказались на грани военного конфликта. При этом черноморское побережье стало полностью беззащитным - ввиду того, что основные силы были уведены в Азов.

"Указание Верховного главнокомандующего ВСУ, президента Украины на совещании СНБО о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководство как приказ и привело к тяжелым последствиям - а именно плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние", - говорится в отчете экспертов. 

Они утверждают, что это решение нанесло прямой материальный ущерб флоту (из-за захвата кораблей) и моральный ущерб для попавших в плен моряков. И в прямой причинно-следственной связи с этим ущербом является решение командования ВМСУ. Навеянное "вказивкой" Порошенко.

Отметим, что речь идет о заседании СНБО 6 сентября 2018 года, на котором, при участии президента, было принято решение об усилении украинской группировки на Азовском море.

Заседание СНБО 6 сентября 2018 года. Скриншот: СтранаЗаседание СНБО 6 сентября 2018 года. Скриншот: Страна

О том, что именно на этом заседании Порошенко призвал отправить корабли через Керченский пролив, утверждается в справке ГБР об уголовном деле, которое открыто на экс-президента.

11 сентября в Бердянск по суше перевезли катера "Лубны" и "Кременчуг", а 20 сентября в Керченский пролив через Черное море отправились украинские военные корабли. Правда, их россияне пропустили - суда были техническими и вооружений не несли. А вот бронекатерам, которые отправились "на Керчь" в ноябре, повезло уже меньше. 

"Указанную ситуацию (захват кораблей и моряков - Ред.) Порошенко П.А. использовал для введения в государстве военного положения с целью переноса сроков проведения выборов Президента Украины или их отмены", - говорится в справке ГБР.

Интересен еще один аспект экспертизы КНИИСЭ - это моральный ущерб, нанесенный попавшим в плен морякам. Его оценивают в районе 115 миллионов гривен. 

Если уголовное дело против Порошенко доведут до конца и докажут в суде, что командование послало их на верный плен - то взыскивать эти миллионы моряки смогут с Украины. 

Об этом говорится в еще одном документе - докладной записке замминистра юстиции Ивана Лещины на имя своего шефа Дениса Малюськи.

Как сообщали Українські Новини, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.

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