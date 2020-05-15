ЦИК попался на огромных зарплатах, десятки младенцев ждут в отеле своих заграничных родителей

Центризбирком пирует, когда у других карантин и кризис. В апреле 15 членов ЦИК получили по 300 тыс. грн зарплаты. Хотя Зеленский 3 раза просил умерить аппетиты в госсекторе. Видимо ЦИК считает, что президент ему не указ. Колоссальные для многих зарплаты ЦИКовцы получили несмотря на то, что выборов никаких в апреле не было. Ближайшие будут осенью. Будем выбирать мэров и местных депутатов.



Рада разрешила физлицам-предпринимателям не платить налоги, если они не работают и не получают доход.



Хорошая новость для многих ФОПов, жаль что к концу карантина приняли. Продовольственные рынки уже открыты, а непродовольственным разрешили работать. Не все предприниматели с рынков не успеют воспользоваться льготой.



Киев третий день стоит в гигантских пробках. Такого не было даже до карантина. Виной всему закрытое метро и ограничения в общественном транспорте. Хотя по правде конечно – недалекость наших властей, которые знают лишь один инструмент управления – запретить.

Запустить транспорт обещают в следующую пятницу – 22 мая. Кличко говорит, что цену на проезд поднимать не будет. Еще бы – ведь на носу выборы мэра столицы.



На злополучном хрустальном мосту Кличко снова лопнуло стекло.



Министр Криклий против открытия метро в Киеве с 25 мая. Конечно, на работу его водит служебный автомобиль. И проблема, как добраться в офис, ему не знакома.



Шокирующая история. Посмотрите видео. 46 младенцев лежат в одной большой комнате киевского отеля. Их родили суррогатные мамы для заграничных семей. Но те не могут добраться из-за закрытых границ.



Делом заинтересовалась прокуратура. Но сделать пока ничего не может – изучает вопрос.



Омбудсмен обещает иностранцам помочь попасть в Украину, чтобы забрать детей. Клиника говорит, что таких детей в Украине уже 100, а если карантин продлят – может быть и тысяча.



В пятницу и на выходных обещают без дождей, но пасмурно.



Депутаты российской госдумы надели специальные значки для отпугивания коронавируса. Странно, что не станцевали с бубном и шаманами)



В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев. За день заболело 422 человека, а победило болезнь 427. Победа не за горами)

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