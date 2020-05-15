подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
  • Новости
  • Политика
  • ЦИК попался на огромных зарплатах, десятки младенцев ждут в отеле своих заграничных родителей
15 мая 2020, пятница, 07:00 124 Новости дня
Политика 2020-05-15T07:00:01+03:00
Українські Новини
ЦИК попался на огромных зарплатах, десятки младенцев ждут в отеле своих заграничных родителей

ЦИК попался на огромных зарплатах, десятки младенцев ждут в отеле своих заграничных родителей

Денис Иванеско
Виталий Кличко, ЦИК, Налоги, Младенцы, Главное за день, Отель Венеция

Центризбирком пирует, когда у других карантин и кризис. В апреле 15 членов ЦИК получили по 300 тыс. грн зарплаты. Хотя Зеленский 3 раза просил умерить аппетиты в госсекторе. Видимо ЦИК считает, что президент ему не указ. Колоссальные для многих зарплаты ЦИКовцы получили несмотря на то, что выборов никаких в апреле не было. Ближайшие будут осенью. Будем выбирать мэров и местных депутатов.


Рада разрешила физлицам-предпринимателям не платить налоги, если они не работают и не получают доход.

Хорошая новость для многих ФОПов, жаль что к концу карантина приняли. Продовольственные рынки уже открыты, а непродовольственным разрешили работать. Не все предприниматели с рынков не успеют воспользоваться льготой.

Киев третий день стоит в гигантских пробках. Такого не было даже до карантина. Виной всему закрытое метро и ограничения в общественном транспорте. Хотя по правде конечно – недалекость наших властей, которые знают лишь один инструмент управления – запретить. 
Запустить транспорт обещают в следующую пятницу – 22 мая. Кличко говорит, что цену на проезд поднимать не будет. Еще бы – ведь на носу выборы мэра столицы.

На злополучном хрустальном мосту Кличко снова лопнуло стекло.

Министр Криклий против открытия метро в Киеве с 25 мая. Конечно, на работу его водит служебный автомобиль. И проблема, как добраться в офис, ему не знакома. 

Шокирующая история. Посмотрите видео. 46 младенцев лежат в одной большой комнате киевского отеля. Их родили суррогатные мамы для заграничных семей. Но те не могут добраться из-за закрытых границ.

Делом заинтересовалась прокуратура. Но сделать пока ничего не может – изучает вопрос.

Омбудсмен обещает иностранцам помочь попасть в Украину, чтобы забрать детей. Клиника говорит, что таких детей  в Украине уже 100, а если карантин продлят – может быть и тысяча. 

В пятницу и на выходных обещают без дождей, но пасмурно.

Депутаты российской госдумы надели специальные значки для отпугивания коронавируса. Странно, что не станцевали с бубном и шаманами)

В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса превысило число новых случаев. За день заболело 422 человека, а победило болезнь 427.  Победа не за горами)

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Виталий Кличко ЦИК Налоги Младенцы Главное за день Отель Венеция

В Киеве не будут повышать тарифы на проезд в общес...
Детский Омбудсмен за запрет суррогатного материнст...
Количество младенцев, которых не могут забрать ино...
Вопреки обещанию Зеленского в ЦИКе начислили по 30...
Из-за отключения блоков атомных станций цена на электричество выросла на 15%, - Герус
Сегодня проходит второй полуфинал Евровидения-2020: онлайн-трансляция
Новости
В Офисе Президента опровергли заявление Ермака о создании общественного совета для обсуждения резонансных уголовных производств 07:33 Документ
С письмом СБУ о рисках неконтролируемого роста "зеленой" генерации в Кабмине разберется бывший директор "зеленых" электростанций 07:16 Документ
ЦИК попался на огромных зарплатах, десятки младенцев ждут в отеле своих заграничных родителей 07:00 Новости дня
За первый месяц работы глава Минфина Марченко получил 50 тыс гривен 05:30 Документ
На выплату майских пенсий направили уже 25,5 миллиарда гривен 05:30 Инфографика
больше новостей
Рада отказалась ввести соцпомощь для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет 08:30
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева 22:45
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом – "культурным сбором" 13:34
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
больше новостей
В центре Киева прошел митинг с требованием справедливого наказания для Микитася, - СМИ 18:26
Прошлая власть "дискредитировала действия миллионов верующих украинцев", – Трофимов 13:31
Союз украинских предпринимателей просит правительство не допустить остановку атомных электростанций 13:22
Российские соцсети станут доступны через сутки. В Раде собрали подписи для внеочередного заседания по вопросу 16:59
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список 06:30
больше новостей
Сытник подал иск в ЕСПЧ из-за штрафа 3,4 тыс. гривен за отдых в Ровенской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok