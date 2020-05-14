"Утро с Интером": что нужно есть вечером, чтобы утром проснуться полным сил?

В рубрике "Правила еды" программы "Утро с Интером" журналист Вера Борсук продолжает эксперимент: старается избавиться от плохих пищевых привычек и выработать хорошие – те, которые помогут сохранить здоровье и укрепить иммунитет. В сегодняшнем выпуске – о том, какими должны быть правильный обед и ужин, чтобы приносить пользу организму и помогать ему бороться с вирусами в любое время года.

Правильный обед должен наступить через три с половиной – четыре часа после завтрака. "Он обязательно должен содержать салат из свежих сезонных овощей", – говорит эксперт рубрики "Правила еды", гастроэнтеролог Лариса Бойченко. Это могут быть морковь, свекла, тыква, сельдерей, редька, все виды капусты. Покупать тепличные помидоры и огурцы – совсем не обязательно. "Салат должен быть заправлен оливковым маслом, – продолжает Лариса Бойченко. – Подсолнечное, кукурузное – любое нерафинированное масло тоже пойдет. Овощи с маслом оказывают желчегонный эффект".

Из мяса – говядина, телятина, птица, кролик… Те, кто не употребляет мяса, могут съесть салат с кусочком хлеба. Только желательно, чтобы он был цельнозерновой.

"И, конечно, в обед важны первые блюда, – продолжает эксперт. – Очень хорошо, если суп или борщ – постные, потому что овощные отвары хорошо помогают в переваривании пищи. Меня часто спрашивают: а почему европейцы не едят первое? Да. Не едят. Но все это потому, что в Европе едят овощи и фрукты в невероятных количествах. Хотя и у них бывают супы, крем-супы".

Суп и борщ на бульоне стоит варить только из домашней птицы и употреблять не ежедневно. "Мясные отвары обладают экстрактивным действием, то есть заставляют желудок работать более активно, – поясняет Лариса Бойченко. – Выделение большого количества желудочного сока, если он не востребован для переваривания еды, приводит к повреждению слизистой желудка. Поэтому мясные бульоны употреблять можно и полезно, но, например, три раза в неделю".

Ужин тоже должен быть через три с половиной часа после обеда. "Самый лучший ужин – термически обработанные сезонные овощи в любом виде: отварные, на пару, тушеные, запеченные в духовке, приготовленные на гриле, – говорит Лариса Бойченко. – И белая рыба. Вот как раз белую рыбу я бы хотела, чтоб люди ели практически каждый день. Приготовленная щадяще белая рыба – не жареная, а запеченная или тушеная, вместе с термически обработанными овощами переваривается очень легко, дает максимальное количество питательных веществ и не нагружает пищеварительную систему". Такая пища будет способствовать восстановлению всех процессов в организме за ночь. И вы проснетесь бодрым, а не разбитым.

"Я понимаю сейчас, что расхожее мнение о дороговизне правильного питания – миф, – говорит Вера Борсук. – Смотрите сами: мороженый хек или минтай стоят 60-70 гривен за килограмм, этого одному человеку хватит на неделю. То есть на ужин вы потратите 10 гривен на рыбу и столько же на овощи, мы ведь не съедаем за раз целую капусту или свеклу. Я, например, обожаю делать овощное ассорти. И это не только недорого, но и вкусно!"

Почему стоит забыть о перекусах между обедом и ужином? Каким должен быть объем съеденной пищи? И какой чай по количеству витаминов полезнее лимона, но стоит – копейки?

Смотрите в выпуске рубрики "Правила еды" программы "Утро с Интером":