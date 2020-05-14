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14 мая 2020, четверг, 10:12 650
Общество 2020-05-14T10:54:00+03:00
Українські Новини
Детские садики могут открыть после 22 мая, - МОЗ

Детские садики могут открыть после 22 мая, - МОЗ

Ольга Фандорина
Детсад, Детский сад, Детские дошкольные учреждения, Открытие детсадов
Детский сад, Детсад. Фото: КГГА
Детский сад, Детсад. Фото: КГГА

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что с 22 мая могут возобновиться спортивные состязания, открыться гостиницы и может возобновиться работа общественного транспорта.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Какие именно смягчения мы планируем с 22 мая? Это разрешение на проведение спортивных состязаний (но, конечно, без зрителей). Это открытие гостиниц, кроме хостелов, без функционирования ресторанов и спортивных заведений. Это внешнее независимое оценивание. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - сказал он.

Степанов сообщил, что соответствующие предложения будут приняты на ближайшем заседании правительства.

Он отметил, что все этапы смягчения карантина рассчитаны, исходя из промежутка в 10 дней.

"Это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу к другому этапу", - прокомментировал министр.

Степанов подчеркнул, что все этапы будут внедряться по формуле адаптивного карантина.

А вот ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях возможно возобновление работы детсадов в Украине после карантина.

Также до введения карантина в школах и детсадах Киева детям измеряли температуру каждое утро.

Также киевские власти запустили онлайн детский сад с 20 апреля и на период карантина в то время, как в Украине с 6 апреля стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн". 

А после того, как в столичной Нацполиции заявили, что в Куреневском районе по анонимной наводке "накрыли" частный детсад, родители детей создали группу в соцсети Facebook в поддержку хозяев нелегально садика и утверждают, что бывший чиновник, который живет по соседству, обратился к правоохранителям из-за того, что ему мешают дети.

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