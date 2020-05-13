подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 19:16 355
Судебная власть 2020-05-13T20:30:02+03:00
Українські Новини
Рада разрешила судам возобновлять и продлевать процессуальные сроки по заявлению участников на период карантин

Рада разрешила судам возобновлять и продлевать процессуальные сроки по заявлению участников на период карантина

Елена Новикова
Кабмин, судебный иск, Суд, Карантин, карантин в Украине, Процессуальные сроки
Суд. Фото: frepik
Суд. Фото: frepik

Верховная Рада разрешила возобновлять и продлевать процессуальные сроки на период карантина по заявлению участника дела.

За принятие законопроекта №3383 за основу проголосовало 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, документом предусматривается не автоматическое продление сроков, а по заявлению.

Документом участники дела и лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах или обязанностях, наделяются правом на возобновление сроков, а также продление процессуальных сроков, установленных законом или судом, на срок действия карантина, путем подачи соответствующего заявления.

Таким образом, суд восстанавливает сроки, установленные определенными нормами Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса административного судочинства, только по заявлению лица.

При этом каждая сторона вправе подать заявление об отсрочке на время карантина.

Как сообщади Українські Новини, в рамках ослабления карантина с 11 мая могут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

Больше новостей о: Кабмин судебный иск Суд Карантин карантин в Украине Процессуальные сроки

Бизнес призывает Кабмин узаконить электронные труд...
Суд заново рассмотрит иск о незаконности формулы "...
В СМИ появились подробности похищения человека акт...
После карантина возобновила выход печатная версия ...
СНБО продлил запрет на русские соцсети, хотя перед выборами Зеленский обещал поступить иначе
Расслабляться нельзя: Зеленский рассказал о втором этапе смягчения карантина
Новости
ФБР обвиняет Китай в попытках украсть результаты исследований по коронавирусу 20:20
Минекоенерго разработало топливный баланс, - Буславец 20:10
Зеленский назначил глав управлений СБУ в Киевской, Одесской и Житомирской областях 20:09
"Платформа Бойко" назвала неконституционным продление запрета на российские соцсети 20:04
Все упреки против анализа медицинской системы провоцируются противниками медреформы, - Светлана Шаталова 19:54
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Бензин на украинских АЗС продолжает дешеветь, с начала года цены обвалились почти на 20%, - АМКУ 20:58
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов 17:56
больше новостей
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok