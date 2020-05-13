Рада разрешила судам возобновлять и продлевать процессуальные сроки по заявлению участников на период карантина

Рада разрешила судам возобновлять и продлевать процессуальные сроки по заявлению участников на период карантин

Верховная Рада разрешила возобновлять и продлевать процессуальные сроки на период карантина по заявлению участника дела.

За принятие законопроекта №3383 за основу проголосовало 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Так, документом предусматривается не автоматическое продление сроков, а по заявлению.

Документом участники дела и лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, интересах или обязанностях, наделяются правом на возобновление сроков, а также продление процессуальных сроков, установленных законом или судом, на срок действия карантина, путем подачи соответствующего заявления.

Таким образом, суд восстанавливает сроки, установленные определенными нормами Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Кодекса административного судочинства, только по заявлению лица.

При этом каждая сторона вправе подать заявление об отсрочке на время карантина.

Как сообщади Українські Новини, в рамках ослабления карантина с 11 мая могут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.