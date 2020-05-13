подписаться на рассылку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 мая 2020, среда, 14:35 11 Пресс-релиз
Общество 2020-05-13T15:00:01+03:00
Українські Новини
Фонд "Украина-ХХI века" окажет психологическую помощь детям с Донбасса и Крыма

Фонд "Украина-ХХI века" окажет психологическую помощь детям с Донбасса и Крыма

Валерия Драгомирова
Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI века" бывшего депутата Верховной Рады Богдана Губского разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Фонд отмечает, что по данным ООН, по меньшей мере 500 000 детей из Донбасса и переселенцев из Крыма имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

"За 6 лет войны на Востоке Украины выросло целое поколение, для которого обычными стали психологические страдания, тревога, депрессия, агрессия и снижение удовлетворенности жизнью. Трудно понять последствия этой трагедии для самих детей и Украины в целом", - говорится в сообщении.

"Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI век" Губского разработал уникальную программу "Дети Украины", цель которой: психологическая помощь по преодолению последствий посттравматического синдрома и реинтеграция в общество около одного миллиона детей - жертв вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма", - отмечается в сообщении.

В рамках программы планируется координация усилий украинских и международных партнеров, в частности, подготовка психологов способных выявить и проанализировать потребности каждого ребенка и найти индивидуальные подходы к их решению.

Фонд отмечает, что составляющей комплексной психологической помощи будут также занятия по профориентации, лидерских навыков, патриотизма, гражданской ответственности и другие, синергия которых поможет восстановить психологическое равновесие, вернуть пострадавшим детям ощущение безопасности, способствовать их социализации и интеграции в украинское общество.

Во время пилотной части программы ежемесячно планируется оказывать психологическую поддержку около 100 детям. В рамках программы планируется охватить около 225 000 детей.

Фонд уже привлек для участия в программе ряд ведущих отечественных общественных и академических организаций и сейчас ведет переговоры с международными партнерами из США, Великобритании и стран ЕС.

Как отметил Богдан Губский: "Уже получено согласие на партнерство от мирового лидера в области детского психического здоровья Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобритания)".

Координатором от британской стороны будет руководитель Anna Freud Centre профессор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британской империи.

В дальнейшем рассматриваются планы создания Национального центра помощи детям и семьям, пострадавшим от военных конфликтов, с его трансформацией в региональный центр Восточной Европы под эгидой ООН.

Больше новостей о:

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта после 22 мая
Рада приняла "антиколомойский" банковский закон, который просил МВФ
Новости
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
У Зеленского намекнули, что он может остаться на второй срок 15:27
Советник Венедиктовой заблокировал расследование дел "тендерного тролля" Амирханяна, - СМИ 15:15
С сентября украинцы смогут ездить в Беларусь только по загранпаспортам 15:14
Мы не можем оставлять медика один на один с главным врачом, — Степанов 14:55
За "антиколомойский" закон проголосовала новая коалиция в Раде из сторонников Зеленского, Порошенко и Вакарчука 14:50
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Меткомбинаты Пинчука и Миттала снова не захотели купить подешевевшую электроэнергию "Энергоатома", – СМИ 18:34
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
больше новостей
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения 16:01 Инфографика
Зарплата госсекретаря Мининфраструктуры почти в 7 раз выше, чем у министра Криклия 06:00 Документ
Средневзвешенную стоимость электроэнергии "Энергоатома" нужно повысить на 58%, - Буславец 20:38
больше новостей
У Зеленского хотят обложить граждан новым налогом - "культурным сбором"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok