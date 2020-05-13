Фонд "Украина-ХХI века" окажет психологическую помощь детям с Донбасса и Крыма

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI века" бывшего депутата Верховной Рады Богдана Губского разработал программу по оказанию психологической поддержки детям из Донбасса и переселенцев из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда, передают Українські Новини.

Фонд отмечает, что по данным ООН, по меньшей мере 500 000 детей из Донбасса и переселенцев из Крыма имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.



"За 6 лет войны на Востоке Украины выросло целое поколение, для которого обычными стали психологические страдания, тревога, депрессия, агрессия и снижение удовлетворенности жизнью. Трудно понять последствия этой трагедии для самих детей и Украины в целом", - говорится в сообщении.

"Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI век" Губского разработал уникальную программу "Дети Украины", цель которой: психологическая помощь по преодолению последствий посттравматического синдрома и реинтеграция в общество около одного миллиона детей - жертв вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма", - отмечается в сообщении.

В рамках программы планируется координация усилий украинских и международных партнеров, в частности, подготовка психологов способных выявить и проанализировать потребности каждого ребенка и найти индивидуальные подходы к их решению.

Фонд отмечает, что составляющей комплексной психологической помощи будут также занятия по профориентации, лидерских навыков, патриотизма, гражданской ответственности и другие, синергия которых поможет восстановить психологическое равновесие, вернуть пострадавшим детям ощущение безопасности, способствовать их социализации и интеграции в украинское общество.



Во время пилотной части программы ежемесячно планируется оказывать психологическую поддержку около 100 детям. В рамках программы планируется охватить около 225 000 детей.



Фонд уже привлек для участия в программе ряд ведущих отечественных общественных и академических организаций и сейчас ведет переговоры с международными партнерами из США, Великобритании и стран ЕС.

Как отметил Богдан Губский: "Уже получено согласие на партнерство от мирового лидера в области детского психического здоровья Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобритания)".

Координатором от британской стороны будет руководитель Anna Freud Centre профессор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британской империи.

В дальнейшем рассматриваются планы создания Национального центра помощи детям и семьям, пострадавшим от военных конфликтов, с его трансформацией в региональный центр Восточной Европы под эгидой ООН.