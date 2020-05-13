Знамена освобождавших Кривой Рог частей Красной армии вернули в музей после вмешательства депутатов Бойко

Знамена воинских частей Красной армии, освободивших Кривой Рог от немецко-фашистских захватчиков, вернулись в Исторический музей города после двухлетнего перерыва. Произошло это после того, как Министерство культуры в ответ на обращение народных депутатов от Оппозиционной платформы - За життя признало знамена культурным наследием Украины, информирует портал ОП-ЗЖ.

Знамена частей Красной армии были изъяты Нацполицией в феврале 2018 года - после того, как части Нацгвардии промаршировали с ними на параде в честь годовщины освобождения Кривого Рога от фашистов. Изъятие мотивировали тем, что публичная демонстрация этих знамен якобы нарушала закон о декоммунизации.

Оппозиционная платформа - За життя считала и считает закон о декоммунизации преступлением, направленным на стирание исторической памяти народа Украины. В течение двух лет народные депутаты, представляющие сегодня партию в парламенте, отстаивали право общины Кривого Рога не только хранить в музее знамена воинских частей - освободителей города, но и публично демонстрировать их.

После решения Минкульта, принятого по обращению депутатов-оппозиционеров, криворожцам возвращены не только знамена боевых подразделений Красной армии, но и право использовать их на всех мероприятиях, проводимых в городе. Кривому Рогу вернули историческую память о его освободителях.