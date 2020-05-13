Под Кабмином несколько сотен предпринимателей требуют разрешить пассажирские перевозки

Несколько сотен предпринимателей митингуют у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки.

Об этом свидетельствует прямая трансляция акции, передают Українськi Новини.

Участники акции держат в руках транспаранты и плакаты, требуя возобновить перевозки пассажиров.

Время от времени они скандируют: "Право на труд!".

Участники акции заявили о намерении перекрывать дороги государственного назначения, если их не услышит власть.

Откройте международные пассажирские перевозки. Фото: "Страна"

Перевозчики требуют у Кабмина разрешить пассажирские перевозки. Фото: "Страна"

Перевозчики идут на митинг. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.