Под Кабмином несколько сотен предпринимателей требуют разрешить пассажирские перевозки

Несколько сотен предпринимателей митингуют у здания Кабинета Министров с требованием разрешить пассажирские перевозки. Об этом свидетельствует прямая трансляция акции, передают Українськi Новини. Участники акции держат в руках транспаранты и плакаты, требуя возобновить перевозки пассажиров. Время от времени они скандируют: "Право на труд!". Участники акции заявили о намерении перекрывать дороги государственного назначения, если их не услышит власть. Откройте международные пассажирские перевозки. Фото: "Страна" Перевозчики требуют у Кабмина разрешить пассажирские перевозки. Фото: "Страна" Перевозчики идут на митинг. Фото: "Страна" Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.