Общественный транспорт может заработать уже через 10 дней, — Криклий

Пока "Укрзализныця" разрабатывает план мер по восстановлению пригородного сообщения, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Криклий.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Вместе с этом, Президент Владимир Зеленский считает, что нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют планировать будущие этапы смягчения карантина.