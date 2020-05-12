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12 мая 2020, вторник, 19:04 596
Политика 2020-05-12T20:15:02+03:00
Українські Новини
Киевляне вышли на протест против незаконного строительства Кучером ЖК в центре Киева, - СМИ

Киевляне вышли на протест против незаконного строительства Кучером ЖК в центре Киева, - СМИ

Ярина Вацяк
Протест. Фото: kiеvvlast.com.ua
Протест. Фото: kiеvvlast.com.ua

Сегодня, 12 мая, активисты и неравнодушные киевляне провели акцию протеста против незаконного строительства жилого комплекса Edeldorf в историческом центре Киева – по адресу ул. Старонаводницкая, 42-44 в Печерском районе.

Застройщиком данного ЖК является Edelburg Development, принадлежащая скандальному экс-главе киевской Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергею Кучеру, который и сейчас сохраняет контроль над ГАСИ.

О том, как проходила акция и почему строительство является незаконным рассказал глава общественной организации "Стоп свавіллю" Сергей Северин, пишет Newsone.

"Еще с 2017 года, когда на участке только рыли котлован, мы выступали против этой стройки. Во-первых, она примыкает к территории Зверинецкого кладбища, на расстоянии 300 метров до которого строительство в принципе запрещено. Во-вторых, участок  находится в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - ансамбля Киево-Печерской Лавры и - и в границах Центрального исторического ареала. А, значит, там можно строить только общественные здания и сооружения, жилье там строить нельзя. В-третьих, застройщик значительно превысил допустимую в этом месте этажность", - рассказал активист.

По его словам, в 2019 году суд удовлетворил иск Министерства культуры и запретил строительство ЖК на Старонаводницкой.

Протест Фото: kiеvvlast.com.uaПротест. Фото: kiеvvlast.com.ua

"Но застройщик плевал на законы, на суд, и продолжил строительство. А строит этот ЖК Сергей Кучер, Edelburg Development - его компания. Этот человек еще при Януковиче возглавлял киевскую ГАСИ, именно он - автор схемы "5 долларов за метр". Он и сейчас контролирует Инспекцию, и большинство хаотичных незаконных строек в Киеве - на его совести. Он умеет договариваться со всеми властями. И президенту Владимиру Зеленскому стоило бы сперва убрать Кучера и ему подобных "смотрящих", а потом начинать реформы в архитектурно-строительной сфере", - уверен Сергей Северин.

Отметим, киевляне изначально были против этой стройки, однако к их мнению никто не прислушивался. Потому сегодня люди и вышли на акцию протеста. Возмущенные граждане демонтировали забор незаконного строительства и вывесили транспоранты с надписью: "Той, хто ДАБІ контролює, на кістках ЖК будує".

Протест Фото: kiеvvlast.com.uaПротест. Фото: kiеvvlast.com.ua

Также участники вывесили плакат с теми, кто покрывает незаконное строительство. По информации СМИ, именно Кучер сейчас контролирует ГАСИ с благословения ОП.

Всего в акции приняли участие более сотни киевлян - как представителей "Стоп свавіллю", так и просто неравнодушных граждан.

Протест Фото: kiеvvlast.com.uaПротест. Фото: kiеvvlast.com.ua

Отметим, также "Стоп свавіллю" провела сегодня акцию протеста на Выдубичах по адресу ул. Промышленная, 4А. Здесь ПАО "Мостобуд" экс-нардепа от Партии Регионов Владимира Провидуса, которое лишили права аренды на участок, незаконно складирует песок, намытый также с нарушением законодательства в Днепре. По данным депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, деятельность "Мостобуда” на этом участке повлекла недополучение бюджетом столицы 120 млн гривен, а также угрожает городу экологической катастрофой.

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