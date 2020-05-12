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12 мая 2020, вторник, 12:28 131
Общество 2020-05-12T12:28:48+03:00
Українські Новини
Дезинфекция и температурный скрининг. Как во Львове работают музеи в условиях карантина

Дезинфекция и температурный скрининг. Как во Львове работают музеи в условиях карантина

Елена Новикова
Карантин, Музеи, Коронавирус во Львове, Карантин во Львове, Открытие музеев
Во Львове открылись музеи. Фото:
Во Львове открылись музеи. Фото: "Шевченківський гай"

Львов открыл парки, скверы, спортивные площадки и промышленные магазины с 11 мая. Также впервые с начала карантина во Львове открыли несколько городских музеев. Об этом сообщает издание zaxid.net

Так, сообщается, что ослабление карантина во Львовской области хоть и отложили, но с 11 мая в городе разрешена работа летних площадок, а также музеев на открытом пространстве - "Лычаковское кладбище", "Шевченковской роще" и "Территории террора".

При входе в каждый из них теперь стоит специальная рамка для дезинфекции, после прохождения которой у каждого посетителя меряют температуру.

Все они также работают по специальному протоколу:

  • частое проведение дезинфекции;
  • посещение только в масках;
  • при обнаружении повышенной температуры посетителям рекомендуют обратиться к семейному врачу и покинуть территорию (в случае отказа, работники музея должны вызывать полицию).

Дезинфекция перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей МоскаленкоДезинфекция перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей Москаленко

Температурный скрининг перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей МоскаленкоТемпературный скрининг перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей Москаленко

Как во Львове работают музеи. Фото: Андрей МоскаленкоКак во Львове работают музеи. Фото: Андрей Москаленко

Как сообщали Українські Новини, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.

Также Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине, до 15 мая.

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