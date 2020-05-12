Дезинфекция и температурный скрининг. Как во Львове работают музеи в условиях карантина

Львов открыл парки, скверы, спортивные площадки и промышленные магазины с 11 мая. Также впервые с начала карантина во Львове открыли несколько городских музеев. Об этом сообщает издание zaxid.net

Так, сообщается, что ослабление карантина во Львовской области хоть и отложили, но с 11 мая в городе разрешена работа летних площадок, а также музеев на открытом пространстве - "Лычаковское кладбище", "Шевченковской роще" и "Территории террора".

При входе в каждый из них теперь стоит специальная рамка для дезинфекции, после прохождения которой у каждого посетителя меряют температуру.

Все они также работают по специальному протоколу:

частое проведение дезинфекции;

посещение только в масках;

при обнаружении повышенной температуры посетителям рекомендуют обратиться к семейному врачу и покинуть территорию (в случае отказа, работники музея должны вызывать полицию).

Дезинфекция перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей Москаленко

Температурный скрининг перед входом в музей во Львове. Фото: Андрей Москаленко

Как во Львове работают музеи. Фото: Андрей Москаленко

Как сообщали Українські Новини, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.

Также Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине, до 15 мая.