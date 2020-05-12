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  • Деградация доверия к полиции: члены правоохранительного комитета ВР раскритиковали бездействие руководства Нацполиции по делу Шевцова
12 мая 2020, вторник, 10:59 620
Политика 2020-05-12T10:59:01+03:00
Українські Новини
Деградация доверия к полиции: члены правоохранительного комитета ВР раскритиковали бездействие руководства Нац

Деградация доверия к полиции: члены правоохранительного комитета ВР раскритиковали бездействие руководства Нацполиции по делу Шевцова

Ирина Дорофейчук
Парламент, Полиция, Аваков, Шевцов, Устинова
Верховная Рада. Фото:verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото:verkhovna_rada

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности требуют от руководства Национальной полиции дать оценку действиям полицейского Евгения Шевцова и обнародовать результаты служебной проверки. Об этом народные депутаты заявили во время онлайн-включения с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко.

В частности, член комитета Александра Устинова поинтересовалась ходом расследования относительно действий Шевцова, на проведении которого настаивала.

"Напомню, что было абсолютно некорректное поведение этого представителя Нацполиции, где он откровенно бранными словами оскорбляет народных депутатов. Мне интересно, проводится проверка, будет какая-то реакция Национальной полиции Украины и вообще вы считаете, что этичной является поведение офицера в соцсетях?", - спросила Устинова.

Народный депутат добавила, что Евгений Шевцов подал на нее в суд за замечания о недопустимости его поведения.

Однако Игорь Клименко ответил, что не располагает информацией о результатах проведения служебного расследования.

"Сейчас Евгений Шевцов занимает должность заместителя начальника отдела Главного следственного управления НПУ. Я разговаривал с его руководителем, с ним проведена работа. И я даю слово, что он больше не будет писать. Служебное расследование назначалось, но не готов доложить о его результатах. Этот инцидент неприятный для меня как руководителя Нацполиции. Обещаю, что не только по отношению к вам, но и к другим депутатам и гражданам Украины полиция будет взвешенная. Если этого не будет, будем принимать более жесткие меры", - пообещал Клименко.

Членов правоохранительного комитета такой ответ не удовлетворил. По словам депутата Владлена Неклюдова, реакция Клименко не соответствует степени поступка Шевцова.

"Нет публичной вашей позиции по этому поводу. То, что вы провели беседы, этого недостаточно. Александра Устинова и женщина, и народный депутат, и такое поведение - неуважение к ней. Поэтому нужно разобраться. И если вы сейчас не отреагируете и не будет действенных мер, то у сотен ваших подчиненных будут основания оскорблять других депутатов и женщин. Это создаст очень опасный прецедент. Поэтому призываю: если вы через коронавирус выпустили это из-под контроля, уделите этому должное внимание", - обратился к Клименко Неклюдов.

Первый заместитель председателя парламентского комитета Андрей Осадчук отметил, что подобные случаи подрывают уровень доверия к полиции.

"Доверие к полиции как раз и строится на корпоративной культуре. А она будет построена тогда, когда у вас не будет никакой толерантности к грубости. Меня беспокоит даже не сам факт наказания Шевцова или его извинения перед Александрой Устиновой, а то, что, глядя на Шевцова, сотни и тысячи сотрудников полиции думают, что это нормально. Потому что нет реакции. История с Шевцовым началась не вчера, мы потеряли время в этой истории. И она - о деградации доверия к полиции. И вы как руководитель должны четко расставлять приоритеты, потому что есть вещи, которые нельзя терпеть. Нельзя мириться с коррупциией и таким отношением к другим людям. Поэтому мы ждем не расправы над Шевцовым, а четкой реакции руководства полиции, чтобы все поняли, что такое поведение абсолютно неприемлемо", - отметил Осадчук.

Напомним, в начале марта произошел публичный конфликт между народным депутатом Александрой Устиновой и полицейским Евгением Шевцовым. Устинова собрала 50 подписей коллег под обращением к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой дать оценку коррупционным действиям Шевцова и его жены Елены Дегрик. В то же время Шевцов, узнав об этом, набросился на депутата с бранными оскорблениями в Facebook. Позже он удалил свой пост, а впоследствии - и собственный аккаунт в соцсети.

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