Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области

Во вторник, 12 мая, в Киеве и по Киевской области ожидаются грозы, порывистый ветер, местами град. Также спасатели предупредили о заморозках в ночь на 13 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.



По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).

По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды в Украине 12 мая. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.



Кроме того, в Украине лето 2020 будет холодным и жарким, сухим и дождливым одновременно. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.



Тем временем в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.