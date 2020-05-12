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12 мая 2020, вторник, 10:18 37 Карта
Общество 2020-05-12T10:19:39+03:00
Українські Новини
Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области

Грозы, град и заморозки. Спасатели предупреждают о непогоде в Киеве и области

Валерия Драгомирова
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Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com
Гроза в Киеве. Фото: From-ua.com

Во вторник, 12 мая, в Киеве и по Киевской области ожидаются грозы, порывистый ветер, местами град. Также спасатели предупредили о заморозках в ночь на 13 мая. 

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини. 

По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 ° (І уровень опасности, желтый).

По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5 ° (І уровень опасности, желтый).

Прогноз погоды в Украине 12 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды в Украине 12 мая. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

Кроме того, в Украине лето 2020 будет холодным и жарким, сухим и дождливым одновременно. По данным синоптиков, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу.

Тем временем в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

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