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10 мая 2020, воскресенье, 11:00 801
Политика 2020-05-10T15:00:02+03:00
Українські Новини
Укравтодоровский институт ГосдорНИИ подписал аттестацию заброшенному заводу для протекции в тендере компании “

Укравтодоровский институт ГосдорНИИ подписал аттестацию заброшенному заводу для протекции в тендере компании “Автострада”, - СМИ

Надежда Комендантова
Тендер, Ремонт дорог, ГосдорНИИ
Ямы на дорогах. Фото: facebook/Marina Kravets
Ямы на дорогах. Фото: facebook/Marina Kravets

Строительство качественных дорог в Житомирской области под угрозой. Об этом заявил телеканал NewsOne в своем сюжете.

"Представители отрасли говорят о нарушении условий тендера на закупку дорожных работ на участках дороги М-21 стоимостью более 600 млн гривен".

"К участию в тендерах чиновники допускают только предприятия, связанные с Укравтодором и Службой автомобильных дорог Житомирской, несмотря на несоответствие этих компаний условиям тендеров".

"Ведь главное условие участия компании в тендерной закупки - это наличие у подрядчика вблизи объекта асфальто-бетонного завода. Впрочем, компании, которые реально имеют мощности для производства асфальта тендерная комиссия к участию в закупке не допускает ".

Предпочтение было отдано предприятию "Автострада", которое подписало договор на поставку асфальта с почти уничтоженного завода, принадлежащего Житомирскому облавтодору, чтобы иметь возможность обойти конкурентов.

Неработающий завод аттестовал институт подотчетный Укравтодору.

"Вид завода не является подтверждением того, может или не может он выпускать асфальт", - сообщил Анатолий Цинка, 1-й заместитель директора ГП ГосдорНИИ.

По словам Анатолия Цинки, на место выезжала бригада, и на момент выезда завод был запущен.

Неработающий АБЗ за подписью директора ГП ГосдорНИИ Артема Безуглого был аттестован 10 марта. По документам, институт провел полную проверку АБЗ, который якобы находится в надлежащем состоянии в соответствии со всеми стандартами.

ФОТО. Институт подтвердил, что завод будет производить асфальт высшей категории для строительства международной трассы.ФОТО. Институт подтвердил, что завод будет производить асфальт высшей категории для строительства международной трассы.

Голова Укравтодору Кубраков делит бюджет на дороги у Житомирськой обл

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