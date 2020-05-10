Укравтодоровский институт ГосдорНИИ подписал аттестацию заброшенному заводу для протекции в тендере компании “

Строительство качественных дорог в Житомирской области под угрозой. Об этом заявил телеканал NewsOne в своем сюжете.

"Представители отрасли говорят о нарушении условий тендера на закупку дорожных работ на участках дороги М-21 стоимостью более 600 млн гривен".

"К участию в тендерах чиновники допускают только предприятия, связанные с Укравтодором и Службой автомобильных дорог Житомирской, несмотря на несоответствие этих компаний условиям тендеров".

"Ведь главное условие участия компании в тендерной закупки - это наличие у подрядчика вблизи объекта асфальто-бетонного завода. Впрочем, компании, которые реально имеют мощности для производства асфальта тендерная комиссия к участию в закупке не допускает ".

Предпочтение было отдано предприятию "Автострада", которое подписало договор на поставку асфальта с почти уничтоженного завода, принадлежащего Житомирскому облавтодору, чтобы иметь возможность обойти конкурентов.

Неработающий завод аттестовал институт подотчетный Укравтодору.

"Вид завода не является подтверждением того, может или не может он выпускать асфальт", - сообщил Анатолий Цинка, 1-й заместитель директора ГП ГосдорНИИ.

По словам Анатолия Цинки, на место выезжала бригада, и на момент выезда завод был запущен.

Неработающий АБЗ за подписью директора ГП ГосдорНИИ Артема Безуглого был аттестован 10 марта. По документам, институт провел полную проверку АБЗ, который якобы находится в надлежащем состоянии в соответствии со всеми стандартами.

ФОТО. Институт подтвердил, что завод будет производить асфальт высшей категории для строительства международной трассы.

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