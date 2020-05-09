Зеленский инициирует мемориальный проект. В честь освобождения Украины установят четыре колокола

Президент Владимир Зеленский, который на Закарпатье почтил память погибших во Второй мировой войне, инициирует мемориальный проект, в рамках которогов Крыму, Луганской, Закарпатской и Донецкой областях будут установлены 4 колокола как символы памяти, победы, мира и единства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Зеленский сообщил, что первый колокол - Колокол Памяти - будет установлен в Луганской области у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. Второй колокол - Колокол Победы - установят на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание нацистских захватчиков. Еще два колокола планируется установить в украинском Донецке и Симферополе", - говорится в нем.

Зеленский отметил, что верит и сделает все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще 2 колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе.

По его словам, в момент, когда в Украине наступит мир и страна вернет своих людей и свою землю, 4 колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 8 мая, Зеленский приехал в самую восточную точку Украины и почтил память погибших во Второй мировой войне.

Кроме того, Президент Украины призвал не забывать о последствиях ненависти, агрессии и идеологии господства нации, а также о подвиге предков для того, чтобы украинцы могли жить в современном мире.