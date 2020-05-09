Клиентов будет на треть меньше, но цены не поднимут: как будут работать барбершопы после карантина

После ослабления карантина и возвращения к работе малого и среднего бизнеса с 12 мая, барбершопы пока не планируют повышать цены за услуги. Об этом сообщили представители одной из сетей барбершопов, передают Українські Новини.

В сети барбершопов "Цирюльникъ" сообщили, что они полностью готовы к работе. Сейчас все требования уже выполнены. Они касались решения организационных вопросов – проведение переговоров с поставщиками и арендодателями, приобретение материалов и дезинфицирующих средств. Об этом сообщил директор маркетинговой сети.

Также в компании сообщили, что из-за экономического падения, связанного с пандемией коронавируса, ожидают уменьшения клиентов на 20-30%. Но компания в ближайшем будущем не собирается повышать цены на услуги.

"Что касается ситуации после карантина, то она пока непонятна, поскольку неизвестно, когда закончится карантин вообще", – отметил представитель сети барбершопов "Цирюльникъ".

Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.