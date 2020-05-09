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09 мая 2020, суббота, 09:15 190
Общество 2020-05-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Клиентов будет на треть меньше, но цены не поднимут: как будут работать барбершопы после карантина

Клиентов будет на треть меньше, но цены не поднимут: как будут работать барбершопы после карантина

Ирина Николенко
Карантин, ослабление карантина, Салоны красоты, 11 мая
Барбершоп. Фото: pixabay.com
Барбершоп. Фото: pixabay.com

После ослабления карантина и возвращения к работе малого и среднего бизнеса с 12 мая, барбершопы пока не планируют повышать цены за услуги. Об этом сообщили представители одной из сетей барбершопов, передают Українські Новини.

В сети барбершопов "Цирюльникъ" сообщили, что они полностью готовы к работе. Сейчас все требования уже выполнены. Они касались решения организационных вопросов – проведение переговоров с поставщиками и арендодателями, приобретение материалов и дезинфицирующих средств. Об этом сообщил директор маркетинговой сети.

Также в компании сообщили, что из-за экономического падения, связанного с пандемией коронавируса, ожидают уменьшения клиентов на 20-30%. Но компания в ближайшем будущем не собирается повышать цены на услуги.

"Что касается ситуации после карантина, то она пока непонятна, поскольку неизвестно, когда закончится карантин вообще", – отметил представитель сети барбершопов "Цирюльникъ".

Как сообщали Українські Новини, с 12 мая в Киеве начнется первый этап послабления карантинных ограничений. После того, как Украина выйдет из карантина, людям придется придерживаться дистанции и соблюдать правила безопасности.

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