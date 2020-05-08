Коломойский воюет с Ахметовым за цену на электроэнергию, — Фурса

Инвестбанкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что на энергорынке наблюдается противостояние между главным потребителем - предприятиями Игоря Коломойского и главным производителем - предприятиями, аффилированными с Ринатом Ахметовым. Камнем преткновения стала цена на электроэнергию.

Об этом он сказал Українським Новинам.



"Противостояние на энергорынке - это самый яркий пример конфликта. В других сферах и отраслях мы такого не наблюдаем", - отмечает Фурса.



Инвестбанкир отмечает, что в сложившихся условиях главное, что должна обеспечить власть - соблюдение законов.



"Власть не должна выступать арбитром и мирить олигархов. Она должна установить правила и антимонопольное законодательство, она не должна выступать третейским судьей. Это не задача власти. Ее задача - чтобы все было по закону. Власть должна создать все условия, чтобы рынок работал по правилам. И если какой-то олигарх от этого пострадает, то, извините, это его личные проблемы", - подчеркнул Фурса.



Он считает, что решение Минэкоэнерго о корректировке баланса электроэнергии само по себе является достаточно сложным, ввиду сложности этого рынка.



"Нельзя сказать, что коррекция баланса системы сделана в пользу олигархов. Это сделано в том числе и для безопасности самой системы. Нельзя говорить, что решение Минэнерго (о балансе на рынке энергетики), непрофессионально", - отметил Фурса.



Он затруднился спрогнозировать какие будут последствия для государства и экономики от олигархических "разборок".



"Сложно говорить. То, что у нас олигархи получают много возможностей – это плохо. Возможностей, которые связаны не с большим бизнесом, а именно с олигархической структурой", - добавляет инвестбанкир.



Напомним, в октябре прошлого года Верховная рада приняла законопроект, которые разрешил импортировать электроэнергию из РФ и Беларуси. Его лоббистом выступил народный депутат Андрей Герус, которого связывают с Игорем Коломойским. Благодаря поправке, внесенной Герусом, предприятия олигарха смогли получить доступ к дешевой российской электроэнергии.