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08 мая 2020, пятница, 15:48 90
Мир 2020-05-08T15:49:50+03:00
Українські Новини
Дания ослабит карантинные меры с 8 июня

Дания ослабит карантинные меры с 8 июня

Елизавета Кесельман
Дания, послабление карантина, Коронавирус в Дании
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как Исландия заявила о победе над коронавирусом, в Дании намерены перейти к третьему этапу ослабления карантинных мер. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что в пятницу, 8 мая власти приняли решение о третьем этапе послабления карантиннных мер. Он состоится, если число зараженных не увеличится больше, чем ожидалось.

В частности, 8 июня правительство страны планирует открыть парки развлечений и кинотеатры. Кроме того, будут разрешены встречи в общественных местах группами в 30-50 человек. Однако, не планируют открывать музыкальные площадки, ночные клубы и спортзалы. Отмечается, что их откроют на четвертом этапе послаблений карантинных ограничений, который планируют ввести до начала августа.

Как отмечается, правительство Дании уже со следующей недели откроет торговые центры, школы и рестораны. После того, третий этап послаблений состоится только в том случае, если количество зараженных и госпитализаций не увеличится больше, чем ожидалось.

Как сообщали Українські Новини, Австрия надеется на открытие границ с Германией до начала лета.

Кроме того, с сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити".

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