Бойко заявил, что ОПЗЖ будет торжественно праздновать День Победы даже в условия карантина

Сопредседатель парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявил накануне 9 Мая, что партия будет торжественно праздновать 75-ю годовщину Дня Победы даже в условия карантина.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Наш святой долг и обязанность - поддержать фронтовиков, детей войны, пожилых людей и обеспечить им должную государственную защиту и достойный уровень жизни", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что необходимый пакет законопроектов, подготовленный фракцией ОПЗЖ, уже зарегистрирован в парламенте, и оппозиционеры будут добиваться, чтобы финансирование праздничных выплат, социальной и медицинской помощи ветеранам было обеспечено в полном объеме.

"Мы требуем пересмотреть прожиточный минимум ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, повысить им пенсии и социальные выплаты, обеспечить доступ к оздоровлению, медицинской помощи и социальным услугам. Весь пакет соответствующих законопроектов уже зарегистрирован нами в парламенте", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Политик также отметил, что урезание социальных прав и гарантий, а также тотальное игнорирование решений Конституционного Суда, которое практиковал режим Порошенко, стало нормой и для нынешней власти.

"К сожалению, урезание социальных прав и гарантий, а также тотальное игнорирование решений Конституционного Суда, которое практиковал режим Порошенко, стало нормой и для Зе-власти – как для их правительства, которое не выполняет решения КСУ, так и для их депутатов, которые отказываются поддерживать соответствующие законопроекты. В нынешнее непростое время, когда каждый социально уязвимый гражданин нашей страны, независимо от того, кто он – чернобылец, пенсионер, воин-интернационалист, участник боевых действий, ветеран труда, нуждается в дополнительной государственной поддержке, недопустимо так издеваться над людьми. Мы будем добиваться, чтобы решение КС было выполнено, мы уже направили обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности тех чиновников, которые не выполняют это решение. Понятно, что сейчас это блокируется, но мы добьемся правды и отстоим права ветеранов. Также мы будем добиваться, чтобы наши законопроекты были рассмотрены в числе первоочередных, и сделаем всё, чтобы каждый человек в нашей стране, который нуждается в защите и поддержке со стороны государства, обязательно её получил", – подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также выразил возмущение позицией власти в связи с отказом от празднования Дня Победы, так далеко не заходила ни одна власть.

"В этом году власть заняла просто недопустимую и вызывающую позицию в отношении 9 мая. Парламентское монобольшинство отказалось рассматривать Постановление о праздновании 75-й годовщины Победы, подготовленное ОПЗЖ. Правительство, ссылаясь на карантин, решило вообще не проводить никакие торжественные и памятные мероприятия. Премьер-министр и вовсе заявил, что для него Праздника 9 мая не существует. Институт нацпамяти заявил, что в Великой Отечественной войне украинцы воевали за чужие интересы. А значит, не было ни героизма, ни самопожертвования, ни подвига, ни победы. Так далеко в неуважении к ветеранам, в наплевательском отношении к памяти павших героев и жертв нацизма еще не заходила ни одна власть.

Буквально каждая украинская семья хранит память о войне и героизме своих родных: фронтовиков, партизан, тружеников тыла. Для миллионов украинских граждан День Победы – действительно Великий Праздник. Безусловно, они дадут свою политическую оценку отношению власти к Дню Победы", – сказал он.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отмечать День Победы вместе с украинским народом.

"Даже в условиях запретов и ограничений мы сможем торжественно отметить этот Великий Праздник. Мы будем добиваться, чтобы власть не прятала голову в песок и помогла ветеранам. Полностью профинансировала их обеспечение социальной и медицинской помощью. Мы добьемся выделения государственного финансирования, чтобы привести в порядок военные кладбища, мемориалы и памятники погибшим воинам. Сделаем все, чтобы ни один ветеран 9 Мая не остался без внимания", – резюмировал Юрий Бойко.

Справка

6 апреля на заседании Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов члены комитета от монобольшинства отклонили законопроекты ОПЗЖ №1118 и №3025-1, которые касались выполнения решений Конституционного Суда по возобновлению незаконно отнятых предыдущей властью льгот и компенсаций ветеранам войны, ветеранам труда, детям войны и жертвам нацистских преследований. Абсолютно антисоциальным шагом стало принятие в декабре 2014 года Закона №76, согласно которому названные категории граждан были лишены законных социальных гарантий – права на бесплатный проезд в транспорте, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением, первоочередное бесплатное зубопротезирование. Оппозиционеры обратились в КСУ, добились отмены этого позорного решения, но ни предыдущая, ни нынешняя власть так и не восстановила льготы для этой категории граждан.