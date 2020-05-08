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08 мая 2020, пятница, 13:09 912
Политика 2020-05-08T19:15:05+03:00
Українські Новини
Комарницкий передавал пакеты с деньгами в ОП через своего водителя и Тищенко, - СМИ

Комарницкий передавал пакеты с деньгами в ОП через своего водителя и Тищенко, - СМИ

Ярина Вацяк
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вновь оказался под вниманием пранкеров. На этот раз в сети появились фотографии того, как водитель экс-главы фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого передал Тищенко возле здания Офиса президента несколько белых коробок и пакет сомнительного содержания.

Соответствующие фотографии опубликованы в Telegram-канале "Джокер", пишет "РБК-Украина"

"В свободное время я люблю прогуливаться по улицам Киева с видеокамерой. Не так давно заприметил на перекрестке Банковая/Лютеранская как водитель Комарницкого - Александр Григорчук - передает из багажника шефа две коробки и белый пакет в руки Тищенко. Тот самый Комарницкий - "смотрящий" за Киевом от Офиса президента", - отмечается на канале.

Пранкер также напомнил, что ранее опубликовал аудиозапись разговора Дениса Комарницкого с заместителем главы Киевской городской государственной администрации Вячеславом Непопом.

"Вчера я писал, что они друзья и связь у них конкретная, как эти коробки, которые Тищенко несет в Офис президента. Коробки предназначены для ближайшего окружения президента. Интересно, что внутри? Коньяк для велюровых вечеринок, или аккуратно сложенные банкноты? Город засыпает - мафия просыпается", - говорится в описании.

Напомним, на опубликованной ранее записи голосов, похожих на Комарницкого и Непопа, первый якобы требовал от замглавы КГГА лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами. Разговор происходит в нецензурной форме и в его ходе человек с голосом Комарницкого явно дает понять, что контролирует и КГГА, и силовиков - в частности, Госбюро расследований.

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