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08 мая 2020, пятница, 07:00 45
Жизнь 2020-05-08T07:00:01+03:00
Українські Новини
День матери-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках

День матери-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках

Елизавета Кесельман
День матери, Поздравления в картинках, День матери-2020, Поздравления ко дню матери
День матери. Фото: classmedia.by
День матери. Фото: classmedia.by

10 мая в Украине отмечают один из самых трепетных праздников -  День матери. Этот день является особенным для каждого ребенка и матери, независимо от возраста. Это еще один повод выразить любовь к матери. Важно к этом дню особенно подготовиться: успеть выбрать подарок и конечно же, придумать самое красивое поздравление для мамы. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений в открытках. 

Поздравительная открытка ко Дню матери. Фото: Поздравительная открытка ко Дню матери. Фото:

С Днем материС Днем матери

Анимированная открытка ко Дню материАнимированная открытка ко Дню матери

Красивая открытка ко Дню материКрасивая открытка ко Дню матери

Поздравления с Днем материПоздравления с Днем матери

Поздравительная картинка ко Дню материПоздравительная картинка ко Дню матери

Поздравления с Днем материПоздравления с Днем матери

Поздравительная картинка ко Дню материПоздравительная картинка ко Дню матери

Поздравления в стихах на открытке ко Дню материПоздравления в стихах на открытке ко Дню матери

Поздравления для матерей в открыткахПоздравления для матерей в открытках

День матери-2020День матери-2020

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней.

Кроме того, мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах.

Также в 2019 году звание "Мать-героиня" получили 847 украинок. 

Тем временем астролог рассказал, как начнется последний весенний месяц у всех знаков зодиака.

Тем временем, 

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