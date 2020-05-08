День матери-2020: лучшие поздравления в открытках и картинках

10 мая в Украине отмечают один из самых трепетных праздников - День матери. Этот день является особенным для каждого ребенка и матери, независимо от возраста. Это еще один повод выразить любовь к матери. Важно к этом дню особенно подготовиться: успеть выбрать подарок и конечно же, придумать самое красивое поздравление для мамы. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений в открытках. Поздравительная открытка ко Дню матери. Фото: С Днем матери Анимированная открытка ко Дню матери Красивая открытка ко Дню матери Поздравления с Днем матери Поздравительная картинка ко Дню матери Поздравления с Днем матери Поздравительная картинка ко Дню матери Поздравления в стихах на открытке ко Дню матери Поздравления для матерей в открытках День матери-2020 Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней. Кроме того, мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах. Также в 2019 году звание "Мать-героиня" получили 847 украинок. Тем временем астролог рассказал, как начнется последний весенний месяц у всех знаков зодиака. Тем временем,