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07 мая 2020, четверг, 11:03 1637
Силовые структуры 2020-05-07T12:15:03+03:00
Українські Новини
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Житомирской области

Елена Новикова
Пожар, ГосЧС, тушение пожара, Пожар в Чернобыльской зоне, Пожар в Житомирской области, Очаги тления
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) продолжает ликвидировать отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области, в то время, как в Украине начали восстанавливать леса, пострадавшие от масштабных пожаров.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 7 мая силами лесных хозяйств ГАЗО (Государственного агентство Украины по управлению зоной отчуждения) продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в нем.

Радиационный фон по Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

В Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы.

6 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с. Норинск Лугинского района.

"По состоянию на 7:00 7 мая подразделениями ГосЧС оказывается помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 69 человек и 21 единица техники, из них от ГосЧС 43 человека личного состава и 17 единиц техники.

Как сообщали Українськi Новини, 28 апреля ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне.

Также Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области.

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