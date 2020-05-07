Врио министра энергетики Буславец за март получила почти в пять раз меньше своего заместителя

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за март составила 20 тыс. гривен, ее заместителей - от 47 тыс. до 99 тыс. гривен, в то время, как последняя заработная плата бывшего министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля за март составила 28,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Буславец в марте, составила 20 241 гривну, из них должностной оклад составил 20 241 гривну.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 16 294 гривны.

Сумма средств, начисленная бывшемувременно исполняющему обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Виталию Шубину в марте, составила 54 676 гривен, из них должностной оклад составил 28 851 гривну, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы - 25 825 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Константина Чижика составила 47 230 гривен, Ирины Ставчук - 47 230 гривен, Алексея Рябчина - 47 230 гривен, Сергея Масличенко - 73 561 гривну, Владимира Головатенко - 99 264 гривны, Романа Абрамовского - 47 230 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин про зарплати в Мінекоенерго

Зарплати в Мінекоенерго за березень

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании в четверг назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, при этом первый замминистра Виталий Шубин, который до сегодняшнего дня временно исполнял обязанности министра, уволен.

Также Ольга Буславец заявила, что стоимость "зеленой" энергии для экономики должна быть снижена.